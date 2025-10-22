Μίλτος Πασχαλίδης: «Με τη συγκεκριμένη σύζυγο είμαι πιστός - Μου φαίνεται άχρηστη η απιστία»

Ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν καλεσμένος στο διαδικτυακό podcast Rainbow Mermaids στο YouTube και μίλησε για την προσωπική του ζωή και κατά πόσο υπήρξε πιστός στις σχέσεις του. «Α, δεν ήμουν πάντα. Με τη συγκεκριμένη μου σύζυγο είμαι πιστός. Τα τελευταία δέκα χρόνια που είμαι με την Ανθή, είμαι πιστός.

Μου έχουν συμβεί τα πάντα. Έχω υπάρξει άπιστος και με έχουν απατήσει, μου έχουν συμβεί και τα δύο. Τίποτα δεν είναι ευχάριστο από αυτά. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όπως λέει και το τραγούδι αυτό το “Σ’ τα είπα όλα”: «Σ’ το είπα λέει, όσα έμαθα τα έμαθα με το σώμα». Δηλαδή, με το σώμα δεν τα βάζεις εύκολα».

Δαιδαλώδεις σχέσεις

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στο ψυχολογικό βάρος που πέφτει πάνω στους ώμους των ανθρώπων από τη θρησκεία, την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο. «Και όλη αυτή η κακώς εννοούμενη χριστιανική ηθική, το για πάντα, και όλος αυτός ο σαθρός και αστείος θεσμός του γάμου και τα σόγια και το ανήκω δεν ανήκω κι αν θα στενοχωρήσω τη μάνα σου ή τον πατέρα μου.

Όλο αυτό το πράγμα κάνει τις σχέσεις δαιδαλώδεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ είμαι απ' τη μία ευτυχής και απ' την άλλη πάρα πολύ τυχερός που βρήκα τελικά έναν άνθρωπο με τον οποίον μου φαίνεται άχρηστη η απιστία».