Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda με όφελος έως 6.000 € και πακέτο φόρτισης

Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 ευρώ (η τιμή περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια “Skoda e-Bonus” αξίας 3.000 € και το πρόγραμμα επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, και έχει ισχύ έως και 30/09/2025. Κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης (Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τυχόν κόστη υποδομής/εγκατάστασης που θα προκύψουν από τη μελέτη).

Περισσότερο από μια προωθητική ενέργεια, ο Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda συμβολίζει τη διαρκή τεχνολογική και προϊοντική εξέλιξη της μάρκας. Η Skoda, με βαθιές ρίζες και μακρά ιστορία στην αυτοκίνηση, εξελίσσεται σήμερα σε πρωταγωνιστή της νέας εποχής της ηλεκτροκίνησης.

Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών SUV Skoda Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, την αιχμή της τεχνολογίας συνδεσιμότητας και την απαράμιλλη άνεση που χαρακτηρίζει τα SUV της Skoda. Μοντέλα που προσφέρουν ελευθερία χωρίς περιορισμούς, με μηδενικούς ρύπους και καθημερινή πρακτικότητα – από τις αστικές μετακινήσεις έως τις οικογενειακές αποδράσεις και τις πιο ξεχωριστές lifestyle εμπειρίες.Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Skoda προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει το συναίσθημα με την καινοτομία.

Η ενέργεια ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 για πελάτες λιανικής. Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda. Ο καλύτερος μήνας για να οδηγήσετε το μέλλον.

