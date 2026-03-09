Μήνυμα απελπισίας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Είμαι ολομόναχος, σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γιώργος Θεοδωράκης, γιος του Μίκη Θεοδωράκη και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ζήτησε βοήθεια από τους διαδικτυακούς του φίλους προκειμένου να του συμπαρασταθεί κάποιος και να αποφευχθούν τα χειρότερα όπως ο ίδιος προειδοποίησε.

«Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί. Είμαι ολομόναχος δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ευχαριστώ».

Λίγο αργότερα, ο 66χρονος αδελφός της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, έσβησε το μήνυμα και με μια νέα ανάρτηση ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή του.