Μητσοτάκης στο TikTok: «Το ΕΣΥ αλλάζει - Κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού τις 2 πρώτες ημέρες»

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα (6/10) σχετικά με τις αλλαγές του ΕΣΥ που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με διάφορες μεθόδους.

Στο σύντομο βίντεο, ο πρωθυπουργός ξεκινά εξηγώντας ότι «το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο MyHealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως «διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού, γρήγορα, απλά και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δυο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.00 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις».

Κλείνοντας την δημοσίευσή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία, πήγαμε από τα 3.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 10.000.000 διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.