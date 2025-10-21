Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου Ωνασείου νοσοκομείου: Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα ποιότητας για το ΕΣΥ

Στα εγκαίνια του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου παρέστη την Τρίτη (21/10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου στο σύντομο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων, ανέδειξε τη συμβολή του νοσοκομείου στις μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων σε ενηλίκους και κυρίως σε παιδιά.



«Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων κι έτσι, σταδιακά, θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των ζωτικών οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπορούν να γίνονται εδώ πλέον και μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά, καρδιάς, πνευμόνων, πλέον των νεφρών, όπως και εδώ σύντομα θα αναπτυχθεί το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα, δίνοντας μία λύση σε μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους, που μέχρι τώρα κατέφευγαν στα κέντρα του εξωτερικού», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Φωτο: ΓΡΦΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Το νέο Ωνάσειο νοσοκομείο θα αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα και το οποίο αναβαθμίστηκε με νέες δομές, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.



«Σήμερα έχουμε πράγματι μια διπλή γιορτή, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής, παραδίδοντας ένα έργο το οποίο επίσης θα δίνει ζωή. Είναι το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, που εκτός από το αναβαθμισμένο Kαρδιοχειρουργικό, όπως το γνωρίζαμε 32 χρόνια τώρα, θα λειτουργούν πλέον και το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, τρεις υπερσύγχρονες μονάδες, ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς, που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φωτο: ΓΡΦΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων, το οποίο υλοποιείται πλέον στη χώρα και το οποίο, όπως εξήγησε, «συνοδεύεται από ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, και ακόμα για τη μετεκπαίδευση των γιατρών στο εξωτερικό με υποτροφίες του Ιδρύματος».



Παράλληλα, αξιολόγησε ως «πάρα πολύ ενθαρρυντικό» το γεγονός ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ανέβασε τον αριθμό των δωρητών σε 50.000 σε μικρό χρονικό διάστημα. «Είναι μια επίδοση εντυπωσιακή, που δείχνει ότι ο σκεπτικισμός υποχωρεί και ότι χρειαζόμαστε απλά μια μικρή ώθηση για να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση προσφοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Φωτο: ΓΡΦΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ωνάσειου Νοσοκομείου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο του Ωνάσειου Νοσοκομείου καθηγητή Ιωάννη Μπολέτη και τη διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χρύσα Παναγιώτου.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις πολύ μεγάλες δυνατότητες σε απεικονιστικό και θεραπευτικό επίπεδο που παρέχει ο καινούργιος τεχνολογικός εξοπλισμός του Ωνασείου, από τους πλέον σύγχρονους στην Ευρώπη και διεθνώς, ο οποίος αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική για τη σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Φωτο: ΓΡΦΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Επιπρόσθετα, επισκέφθηκε τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, και κυρίως των μεταμοσχευμένων, ενηλίκων και παίδων, καθώς και κλινικές στο Ωνάσειο Παίδων.