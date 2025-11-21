Μητσοτάκης στο Bloomberg: «Η κρίση ανήκει στο παρελθόν» - Τι είπε για Ασία, Τουρκία και Ουκρανία

«Έχουμε σταθερή κυβέρνηση και οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με τον Βρετανό αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μικλεθγουέιτ σε μια συνέντευξη με αρκετά ζητήματα της επικαιρότητας όπως το μέλλον της Ευρώπης, στο πλαίσιο των διεργασιών του Bloomberg New Economy Forum στη Σιγκαπούρη.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε καταδείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις».

NOW: The @BBGNewEconomy Forum concludes with @michaelgwaltz, Prime Minister of the Hellenic Republic H.E. @kmitsotakis, Oklahoma Governor @GovStitt, Former President of Indonesia H.E. @jokowi and more.https://t.co/BfGqxTuSMT — Bloomberg New Economy (@BBGNewEconomy) November 21, 2025

«Έχουμε σταθερή κυβέρνηση - Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027»

«Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση, έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές μας θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε.

«Έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης χωρίς να ξεχνάμε ότι αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως στο συνταξιοδοτικό», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία - Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς αυτή»

«Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση ενώ επισήμανε πως δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία. Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», είπε.

Όσα είπε ο πρωθυπουργός για την Τουρκία

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ, περί προτιμήσεων του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. «Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το θαλάσσιο Δίκαιο χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρπετική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας».

«Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα με την Ασία»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, επισημαίνοντας τις κοινές αρχές και αξίες στην ελεύθερη οικονομία και στο κράτος Δικαίου. « Βλέπω ότι υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας Αsean καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα», τόνισε ο πρωθυπουργός.