Πριν από λίγες εβδομάδες το διαδίκτυο κατακλύστηκε από φορτισμένες αναφορές και δηκτικά σχόλια για το παρουσιαστικό μιας ελληνορθόδοξης μοναχής, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε στον αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο Tucker Carlson.

Ο συντηρητικός πρώην παρουσιαστής του Fox News και δημόσιος οπαδός αστήρικτων θεωριών συνωμοσίας Tucker Carlson φιλοξένησε στο κανάλι του στο Youtube μια φυσιογνωμία με αμφίεση γνώριμη στους ελληνορθόδοξους. Η μοναχή Αγάπη, ντυμένη με το τυπικό μοναστικό ράσο των ορθόδοξων καλογραιών στην μακροσκελή συνέντευξή της στον Carlson μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί στην περιοχή, ειδικά υπό την ισραηλινή κατοχή.

Credits: Youtube/Tucker Carlson

Τα όσα είπε η Μοναχή Αγάπη στον αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο προκάλεσαν διεθνή σάλο. Μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί, καταγγέλλοντας ευθέως την ισραηλινή πολιτική για την κατακόρυφη μείωση του χριστιανικού πληθυσμού στους Αγίους Τόπους.

Μεταξύ, άλλων υποστήριξε ότι οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν τους ίδιους περιορισμούς και δυσκολίες με τους Παλαιστίνιους Μουσουλμάνους, όπως προβλήματα στην ελευθερία κινήσεων, κατάσχεση γης και οικονομική ασφυξία. Κατήγγειλε την πολιτική του Ισραήλ για την επέκταση των εποικισμών και η κατασκευή τείχους που διαχωρίζει γειτονιές και ολόκληρες πόλεις με βάση το θρήσκευμα των κατοίκων. Όπως κατήγγειλε η μοναχή Αγάπη αυτές οι πολιτικές του Ισραήλ έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση του χριστιανικού πληθυσμού στους Αγίους Τόπους.

Την ίδια ώρα η μοναχή Αγάπη αμφισβήτησε την άποψη ότι η μουσουλμανική-παλαιστινιακή κοινωνία είναι εχθρική προς τους Χριστιανούς, τονίζοντας ότι οι δύο πολιτισμοί είναι ιστορικά αλληλένδετοι.

Από το βήμα που της προσέφερε ο συντηρητικός Carlson απηύθυνε αίτημα στους Χριστιανούς στις ΗΠΑ, ζητώντας τους να ενημερωθούν για τη δεινή κατάσταση των Παλαιστίνιων Χριστιανών, να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς ηγέτες που υποστηρίζουν αναντίρρητα το Ισραήλ και να ζητήσουν τον τερματισμό της άνευ όρων υποστήριξης των ΗΠΑ σε πολιτικές που απειλούν τη χριστιανική παρουσία στη Γη της Γέννησης του Χριστιανισμού.

Αδελφή του δημοσιογράφου George Stefanopoulos

Μπορεί στο ελλαδικό κοινό το όνομα και η φυσιογνωμία της μοναχής Αγάπης Stafanopoulos να μην λένε πολλά, ωστόσο η ίδια και η οικογένειά της έχουν αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στην αμερικανική κοινωνία, πέρα από τα όρια της ελληνορθόδοξης κοινότητας.

Η μοναχή Αγάπη γεννήθηκε ως Αναστασία Στεφανοπούλου στην Αμερική μέσα σε μια ιερατική ελληνορθόδοξη οικογένεια. Μάλιστα, ο αδελφός της δεν είναι άλλος από τον δημοσιογράφο George Stephanopoulos. Η οικογένεια Στεφανοπούλου έχει ιερατική παράδοση, καθώς ο πατέρας τους, ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Ρόμπερτ Στεφανόπουλος, ήταν διακεκριμένος κληρικός της ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική.

If the name Agapia Stephanopoulos sounds familiar it is because she is the sister of Obama and Clintons' pal George Stephanopoulos. She was born Anastasia but took the name Agapia when she took her vows to become a Greek Orthodox nun. She is a notorious antisemite who works for… pic.twitter.com/zwetG1KvLM — Fred Aaron is Pops Culture 🇺🇸✡🇮🇱 (@fredforthemets) August 11, 2025

Η μοναχή Αγάπη εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ζει για σχεδόν 30 χρόνια στους Αγίους Τόπους. Από το 1996 εργάστηκε και δίδαξε σε χριστιανικά σχολεία στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη, ενώ διετέλεσε επικεφαλής θρησκευτικών ιδρυμάτων στη Βηθλεέμ και την Ιερουσαλήμ.

Η μοναχή Αγάπη έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί υπό την ισραηλινή κυριαρχία, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζουν τους ίδιους περιορισμούς με τους Παλαιστίνιους Μουσουλμάνους.

Οι απόψεις της έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κατηγορήθηκε ότι διατύπωσε ανακριβείς απόψεις καθώς και ότι αναπαρήγαγε θεωρίες συνωμοσίας με αντισημιτικό υπόβαθρο.

Μάλιστα, τις φωνές κριτικής ενισχύει το βήμα από το οποίο η μοναχή Αγάπη διατύπωσε τις -ακραίες και ίσως υπερβολικές- θεωρίες της.

Η συνέντευξη στον οπαδό των θεωριών συνωμοσίας

Ο Carlson είναι μια γνώριμη -φυσιογνωμικά- δημοσιογραφική προσωπικότητα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής -σε βαθμό αυθεντίας- σε ακραία συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ.

Ο Carlson έχτισε την καριέρα του ως δημοσιογράφος -πρωτίστως όμως ως τηλεοπτικός παρουσιαστής- συγγραφέας και πολιτικός σχολιαστής. Απέκτησε μεγάλη αναγνώριση ως κεντρικό πρόσωπο του Fox News, όπου παρουσίαζε την εκπομπή με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το Tucker Carlson Tonight, από το 2016 έως το 2023. Μετά την αποχώρησή του από το Fox News, συνέχισε τη δραστηριότητά του μέσω της δικής του εκπομπής στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Στην προσωπική του σελίδα στο Youtube ανέβηκε και η συνέντευξη της μοναχής Αγάπης Stafanopoulos που προκάλεσε τόσο σάλο.

Διχαστικός και αμφιλεγόμενος

Ο Tucker Carlson θεωρείται μία από τις πιο διχαστικές και αμφιλεγόμενες φιγούρες στα αμερικανικά ΜΜΕ. Συχνά κατηγορείται ότι διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας. Τρανά παραδείγματα πολλά. Το πρώτο οι απόψεις του περί εκλογικής νοθείας ώστε να χάσει τις εκλογές του 2020 ο Τραμπ από τον Μπάιντεν. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας τροφοδότησε την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Κάρλσον όμως προκάλεσε και με άλλες αστήρικτες θεωρίες συνωμοσίας. Αμφισβήτησε ανοιχτά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων για την Covid 19, ενώ οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι τα σχόλιά του και οι απόψεις που δημόσια διατυπώνει δεν βασίζονται σε αποδείξεις.

Επίσης η ρητορική του Carlson είναι έντονα πολωτική, και συχνά επικεντρώνεται σε θέματα όπως η μετανάστευση, ο πολιτισμικός πόλεμος και η «woke» ιδεολογία. Η συχνή χρήση όρων όπως «Great Replacement Theory» (Θεωρία της Μεγάλης Αντικατάστασης) τον έχει κάνει στόχο κατηγοριών για λευκό εθνικισμό.

Η αιφνίδια αποχώρησή του από το κανάλι το 2023 προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς ήρθε μετά την αποκάλυψη εσωτερικών μηνυμάτων του στο πλαίσιο της αγωγής της εταιρείας Dominion, όπου ο Carlson φαινόταν να αμφιβάλλει για τις θεωρίες που προωθούσε δημόσια.

Μέσα από τις εκπομπές του έχει φιλοξενήσει πρόσωπα με ακραίες απόψεις, ενώ έχει δώσει και ο ίδιος συνεντεύξεις σε προσωπικότητες όπως ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin. Αυτό έχει ενισχύσει περαιτέρω τις κατηγορίες ότι παρέχει βήμα σε αντιδημοκρατικές ή ακραίες φωνές.

«Δεν θέλουμε να ανατινάξουμε το Τέμενος του Βράχου»

Η συνέντευξης της μοναχής Αγάπης -κυρίως οι κατηγορίες που απηύθυνε κατά του Ισραήλ- προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο στο Κράτος όσο και σε εβραϊκούς κύκλους.

Ο Ραβίνος Στίβεν Μπεργκ (Rabbi Steven Burg), Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου Εβραϊκού Ινστιτούτου Aish και Πρόεδρος του Aish Ha'am, με αφορμή τα όσα είπε η μοναχή Αγάπη, έγραψε ένα καυστικό άρθρο στην Jerusalem Post, στηλιτεύοντας το περιεχόμενο της.

Η άποψή του για τον Carlson είναι πώς διαδίδει επικίνδυνες και ψευδείς κατηγορίες για το Ισραήλ, παρέχοντας ελεύθερο βήμα σε καλεσμένους που κάνουν εμπρηστικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ σκοπεύει να «ανατινάξει» το τζαμί Αλ-Άκσα. Ο Ραβίνος Μπεργκ αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν κακόβουλη διαστρέβλωση τόσο της εβραϊκής θεολογίας όσο και της ισραηλινής πολιτικής.

Απαντώντας σε όσα κατήγγειλε η μοναχή Αγάπη στη συνέντευξή της στον Carslon, ο Ραβίνος Μπεργκ υποστηρίζει στο άρθρο του στην Jerusalem Post ότι μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, το Ισραήλ επέλεξε να επιστρέψει τον διοικητικό έλεγχο του Όρους του Ναού στο ισλαμικό Waqf (Βακούφιο), αντί να καταστρέψει τους ιερούς τόπους. Επίσης τόνισε ότι τα μοντέλα του αρχαίου Εβραϊκού Ναού, που υπάρχουν, είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι ως σχέδια ανέγερσης νέου Ναού. Επισημαίνει, δε, ότι η εβραϊκή παράδοση θεωρεί ότι η ανοικοδόμηση του Ναού θα γίνει ειρηνικά, κατά τη διάρκεια της Μεσσιανικής εποχής.

Ο Ραβίνος Μπεργκ κατέληξε ότι ο Carlson είναι συνένοχος στην προπαγάνδα μίσους και στην πιθανή βία που θα μπορούσε να προκύψει από αυτές τις ψευδείς πληροφορίες.