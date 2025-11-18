Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού – Πώς γλύτωσε

Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην υπουργού Άμυνας της Ρωσίας και -πλέον- γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού απέτρεψαν οι ρωσικές αρχές. Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets τονίζοντας ότι οι δράστες ενέργησαν κατόπιν εντολής των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα η απόπειρα δολοφονίας είχε σχεδιαστεί να λάβει χώρα σε επίσκεψη του Σοϊγκού στον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Τρογιεκουροφσκόγιε της Μόσχας. Στις 14 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ρώσου αξιωματούχου.

Σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία πληροφοριών FSB, το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιηθεί ένας κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός με τη μορφή ενός βάζου και με βιντεοκάμερα.

Ακόμα σύμφωνα με την υπηρεσία, στο σχέδιο δολοφονίας συμμετείχαν πολλά άτομα: ένας παράνομος μετανάστης από την Κεντρική Ασία, δύο σεσημασμένοι Ρώσοι υπήκοοι που ήταν τοξικομανείς και ο Τζαλολιντίν Σάμσοβ, κάτοικος του Κιέβου που καταζητείται από τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου για φόνο και εμπορία όπλων.