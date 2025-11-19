Movember: Ο μήνας που υπενθυμίζει στους άνδρες ότι η πρόληψη σώζει ζωές

Στόχος του Movember, σύμφωνα με τον Δρ. Αχιλλέα Πλουμίδη*,

δεν είναι απλώς η ευαισθητοποίηση, αλλά η αλλαγή μιας νοοτροπίας που

για πολλά χρόνια κρατούσε τους άνδρες μακριά από την πρόληψη και τον συστηματικό έλεγχο.



Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, όταν εντοπιστεί εγκαίρως, τα ποσοστά επιβίωσης και ίασης είναι εντυπωσιακά υψηλά. Αυτός είναι και ο λόγος που ο μήνας Νοέμβριος έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία: για να υπενθυμίσει σε κάθε άνδρα ότι η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να του σώσουν τη ζωή.

Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας, σε μέγεθος κάστανου, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και έχει ρόλο στην παραγωγή του σπέρματος. Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται όταν τα κύτταρα του αδένα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα.

Στα αρχικά στάδια, η νόσος συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα, γεγονός που την καθιστά ύπουλη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η

προληπτική εξέταση αποτελεί μονόδρομο. Όταν όμως υπάρχουν συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν:

δυσκολία στην έναρξη ή τη ροή της ούρησης

συχνουρία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας

πόνο ή κάψιμο κατά την ούρηση

αίμα στα ούρα ή στο σπέρμα

πόνο στη μέση, στη λεκάνη ή στους γοφούς

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, όμως αποτελούν σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθούν.

Σε ποιες ηλικίες συστήνεται έλεγχος;

Ο προληπτικός έλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικός και συνιστάται:

• από τα 50 έτη και άνω για όλους τους άνδρες.

για όλους τους άνδρες. • από τα 45 έτη σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού.

σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού. • από τα 40 έτη, όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος ή γονιδιακοί παράγοντες.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει μια απλή εξέταση αίματος PSA και κλινική εκτίμηση από ουρολόγο. Πρόκειται για διαδικασίες σύντομες και ανώδυνες, αλλά καθοριστικές.

Γιατί οι άνδρες αμελούν τον ετήσιο έλεγχο τους;

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνδρες αποφεύγουν τον γιατρό, είτε από φόβο, είτε από προκατάληψη, είτε επειδή αισθάνονται ότι «είναι καλά» και δεν χρειάζεται να εξεταστούν. Το Movember στοχεύει ακριβώς σε αυτό: να “σπάσει” τα ταμπού, να ανοίξει συζήτηση και να αλλάξει συνήθειες.

Η ουσία του κινήματος δεν είναι το μουστάκι, είναι η υπενθύμιση ότι ο άνδρας οφείλει να φροντίζει τον εαυτό του, όπως φροντίζει τους ανθρώπους γύρω του.

Πολύ περισσότερα από ένα μουστάκι

Η εικόνα των ανδρών με μουστάκι τον Νοέμβριο έγινε παγκόσμιο trend, όμως το μήνυμα είναι βαθύτερο: κάθε άνδρας έχει τη δύναμη να προστατεύσει την υγεία του και να παραμείνει παρών για τους ανθρώπους που τον αγαπούν.

Κανείς δεν είναι “άτρωτος”. Ο καρκίνος του προστάτη δεν κάνει διακρίσεις αλλά η πρόληψη κάνει τη διαφορά.

Το μήνυμα του Movember για όλους

Ο Νοέμβριος είναι η ευκαιρία να σταματήσουμε για λίγο, να ενημερωθούμε και να ενθαρρύνουμε τους άνδρες της ζωής μας: πατέρα, σύζυγο, αδελφό, σύντροφο, φίλο, συνάδελφο.

Μια απλή εξέταση μπορεί να σώσει ζωές. Και ίσως, αυτό το μήνα, το μουστάκι να γίνει η αφορμή για την πιο σημαντική συζήτηση της χρονιάς.

Ο Δρ Αχιλλέας Πλουμίδης, MD, BSc, MSc, PhD, FEBU, είναι Χειρουργός - Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών