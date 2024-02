Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αστειεύτηκε στους βοηθούς αναφέροντας ότι το κλειδί για έναν μακροχρόνιο και διαρκή γάμο είναι το «καλό σεξ».

Αυτό ισχυρίζεται η συγγραφέας και ανταποκρίτρια των New York Times στον Λευκό Οίκο, Κέιτι Ρότζερς, η οποία χαρτογραφεί στις σελίδες του νέου της βιβλίου τις πρώην Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «American Woman – The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden» και θα κάνει την εμφάνισή του στα ράφια των αμερικανικών βιβλιοπωλείων εντός της εβδομάδας.

Κεφάλαιο σεξ

Ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου είναι αφιερωμένο στο σεξ και περιορίζεται μόνο σε μερικές παραγράφους στο βιβλίο των συνολικά 276 σελίδων.

Η Ρότζερς περιγράφει ότι ο νυν πλανητάρχης, Τζο Μπάιντεν, επέλεξε να μην είναι υποψήφιος για πρόεδρος στις εκλογές του 2004, μια απόφαση που αποδίδεται σε ένα στιγμιότυπο που περιλαμβάνει τη σύζυγό του. Ο Μπάιντεν βρισκόταν με τους βοηθούς του στο γραφείο του όταν η Τζιλ Μπάιντεν μπήκε στην αίθουσα φορώντας ένα κοντό μπλουζάκι με τη λέξη «ΟΧΙ» γραμμένη στο στομάχι της

Ο 81χρονος σήμερα πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ομάδα υποστηρικτών του εκείνη τη χρονιά ότι δεν τον ενδιέφερε να είναι υποψήφιος πρόεδρος.

Προτιμώ να είμαι στο σπίτι και να κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου όσο τα παιδιά μου κοιμούνται

Φυσικά το σχόλιο δεν άφησαν να πέσει κάτω αλλά όπως υποστήριξε ο τότε εκπρόσωπος του «ο γερουσιαστής Μπάιντεν ήταν τρελά ερωτευμένος με τη γυναίκα του», γράφει η Ρότζερς.

«Ο Τζο μπορεί να έκοψε τις δημόσιες διακηρύξεις κρεβατοκάμαρας για το πώς κέρδισε την προεδρία, αλλά έχει αστειευτεί σε συνεργάτες του ότι “το καλό σεξ” είναι το κλειδί για έναν ευτυχισμένο γάμο διαρκείας, προς δυσαρέσκεια της συζύγου του», σημειώνει η δημοσιογράφος.

Ο θάνατος της πρώτης συζύγου και οι 5 προτάσεις γάμου

Το βιβλίο περιγράφει την θλίψη που βίωσε ο Τζο Μπάιντεν όταν η πρώτη του σύζυγος, Νίλια, σκοτώθηκε σε τροχαίο το 1972 μαζί με την κόρη τους Ναόμι.

Εκείνος και η Τζιλ παντρεύτηκαν το 1977, αλλά μεσολάβησαν πέντε προτάσεις γάμου μέχρι να υποκύψει στην γοητεία του. «Ήμουν τόσο υπομονετικός. Είτε με παντρεύεσαι ή τελειώνει εδώ. Δεν ρωτάω ξανά», είπε ο Μπάιντεν στην πέμπτη προσπάθεια, αποκαλύπτει η Ρότζερς.

Η Τζιλ Μπάιντεν, καθηγήτρια αγγλικών σε κολέγιο, ήταν η πρώτη κυρία που συνέχισε την επαγγελματική της σταδιοδρομία παρά τον νέο της ρόλο. Σε προηγούμενη συνέντευξή της, αποκάλυψε ότι όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος, το ζευγάρι αποφάσισε να διευθετήσει τις διαφωνίες του μέσω γραπτού μηνύματος για να αποφύγει τις τσακωμοί παρουσία των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας – και το ονόμασε φασαρία.