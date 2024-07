Μπακς για Γιάννη: «Απλώς ένα παιδί από τα Σεπόλια που αντιπροσωπεύει τη χώρα του»

Οι Μιλγουόκι Μπακς παρακολούθησαν τον ηγέτη τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να υψώνει την ελληνική σημαία, καθώς εκείνος και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ήταν οι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής. Έτσι, τα «Ελάφια» θυμήθηκαν την ημέρα που έκαναν draft τον «Greek Freak» και ανάρτησαν μία φωτογραφία με τον τότε 18χρονο Έλληνα να κρατάει τη σημαία της χώρας μας, μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Θανάση. Τη δημοσίευση συνόδευσαν με την εξής λεζάντα: «Απλώς ένα παιδί από τα Σεπόλια που αντιπροσωπεύει τη χώρα του».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε draft το 2013, ως 15ο pick του πρώτου γύρου. Οι σκάουτερς τον εντόπισαν όταν εκείνος έπαιζε στον Φιλαθλητικό, ο οποίος αγωνιζόταν στην Α2 κατηγορία Ελλάδας τότε. Μόλις οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν τον «Greek Freak», εκείνος σηκώθηκε με τον αδερφό του Θανάση, και μαζί ύψωσαν την ελληνική σημαία. Αργότερα, ο μεγάλος του αδερφός έγινε και εκείνος παίκτης των «Ελαφιών».

Το τότε σώμα του νεαρού Giannis δεν ήταν πλήρως ανεπτυγμένο, καθώς συνέχισε να ψηλώνει και να μεγαλώνει η διάσταση των άκρων του. Αποκατέστησε το πρόβλημα διατροφής που είχε, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε η πολύτεκνη οικογένεια Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα, και μπήκε σε πρόγραμμα εκγύμνασης ειδικά προσαρμοσμένο πάνω του.

To 2017, o πατέρας του, Τσαρλς, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας τεράστιο πένθος στην οικογένειά του. Από τότε, ο Γιάννης και όλα τα αδέρφια του χρησιμοποιούν τη φράση «I am my father's legacy», που σημαίνει «είμαι η κληρονομία του πατέρα μου». Το 2021, κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο δαχτυλίδι NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, όντας ο αρχηγός της ομάδας.