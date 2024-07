ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Η άμυνα του Αντετοκούνμπο και η δυσκολία στην επίθεση

Ξεκινά από σήμερα η πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών

Αγώνων 2024, με τον πρώτο αγώνα να είναι κόντρα στο φαβορί για ένα μετάλλιο, Καναδά. Ας δούμε την ανάλυση και τα προγνωστικά.

Ξεκινάμε τα προγνωστικά μας για το σημερινό (27/7/24) Ελλάδα – Καναδάς και έχουμε δύο καίρια στοιχεία. Η «γαλανόλευκη» γνωρίζει την δυναμικότητα του αντιπάλου και ξέρει πολύ καλά πως αυτή τη φορά δεν θα αντιμετωπίσει Αίγυπτους και Νέες Ζηλανδίες. Ο αντίπαλος είναι πολύ πιο ποιοτικός, έχει πολλές περισσότερες επιλογές στην επίθεση και βρίσκει εύκολους πόντους. Ο Καναδάς δεν είναι τυχαία ανάμεσα στα φαβορί για ένα μετάλλιο και το απέδειξε και το περασμένο καλοκαίρι με την εκπληκτική του πορεία στο Μουντομπάσκετ 2023. Είναι μία πολύ ταλαντούχα ομάδα που θυμίζει μία… μικρή Team USA.

Ο Βασίλης Σπανούλης και το τεχνικό του επιτελείο γνωρίζουν πολύ καλά τι εστί Καναδάς. Κυριότερα από όλους όμως το ξέρει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» θέλει να βγει μπροστά για την Ελλάδα και θέλει να πάρει ενέργεια μέσω της άμυνας. Τον βολεύουν οι κανονισμοί της FIBA όσον αφορά την άμυνα, οπότε περιμένουμε να κλείσει πολλές φορές προς το «ζωγραφιστό» και να ψάξει τις επαφές. Εκεί δεν έχει αντίπαλο και πιστεύουμε πως μπορεί να «καθαρίσει» πολλές φάσεις. Γι’ αυτό και στα μάτια μας έχει αξία το over 1,5 στα κοψίματα του Αντετοκούνμπο σε απόδοση 3,25.

Το δεύτερο ειδικό που έχουμε εντοπίσει είναι από την πλευρά των Καναδών. Η ομάδα της Βόρειας Αμερικής πολλές ποιοτικές μονάδες. Σαφώς ξεχωρίζει ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ με την ηγετική του φυσιογνωμία και την δημιουργία. Όμως κανείς δεν μπορεί να αφήσει εκτός συζήτησης κι άλλους παίκτες, όπως τον Μάρεϊ, τον Μπρουκς, τον Ντορτ και τον Μπάρετ. Γενικότερα έχουμε μία ομάδα με πολύ μακρινό σουτ. Θα μείνουμε στον τελευταίο, μιας και όποτε παίζει με το εθνόσημο είναι άκρως παραγωγικός.

Στο περσινό Μουντομπάσκετ είχε 5/7 παιχνίδια που τελείωσε με περισσότερα από δύο εύστοχα τρίποντα. Στα φιλικά προετοιμασίας φέτος είχε επίσης 2/3 παιχνίδια με περισσότερα από 2 εύστοχα τρίποντα. Περιμένουμε πως και σήμερα θα πάρει αρκετές προσπάθειες και θα βρει στόχο. Είναι μια καλή επιλογή, μιας και περιμένουμε σύντομα η απόδοση του Μπάρετ να πέσει πολύ κάτω από τον διπλασιασμό. Το over 1,5 στα εύστοχα τρίποντα του Αρ Τζέι Μπάρετ έχει απόδοση 2.05.

Το κακό για την Ελλάδα είναι ότι είχε για αρκετές ημέρες εκτός δράσης τον βασικό της Point guard, Νικ Καλάθη. έναν παίκτη που κακά τα ψέματα, με την παρουσία του αλλάζει όλο το παιχνίδι της «γαλανόλευκης». Το είδαμε πρόσφατα, μιας και άλλη ήταν η Εθνική στο προολυμπιακό με τον Καλάθη παρόντα και άλλη η Εθνική στα φιλικά με τον Καλάθη απόντα. Από την άλλη, η «επίσημη αγαπημένη» έχει απέναντι της μια ομάδα εντελώς αντίθετη σε λογική από την ίδια. Ο Καναδάς παίζει γρήγορο μπάσκετ, ψάχνει το τρίποντο, έχει αυτοματισμούς. Η Ελλάδα από την άλλη παίζει πολύ με έξτρα πάσες, με πλάτη και με σουτ. Κυρίως, όμως παίρνει ενέργεια από την άμυνα. Αν δεν της βγει το παιχνίδι στην άμυνα, δύσκολα θα παράξει πόντους μπροστά.

Περιμένουμε ένα παιχνίδι χαμηλών πόντων από πλευράς Εθνικής. Θα στηρίξουμε, λοιπόν,

το Under 80,5 σε απόδοση 2,06.

Προγνωστικά Ελλάδα – Καναδάς (27/7/24) - BetMarket Επιλογές

27/6,22:00 Ελλάδα – Καναδάς Αντετοκούνμπο over 1,5 κοψίματα @3,25

27/6,22:00 Ελλάδα – Καναδάς Μπάρετ over 1,5 εύστοχα τρίποντα @ 2,05

27/6,22:00 Ελλάδα – Καναδάς Ελλάδα Under 80,5 @ 2,06



