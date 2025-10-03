Μπελίντα Καρλάιλ: Σπάνια εμφάνιση της pop star των 80's - 20 χρόνια απεξαρτημένη από ναρκωτικά και αλκοόλ

Η Μπελίντα Καρλάιλ είναι μια τραγουδίστρια που γνώρισε τεράστια επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του ’80 με το συγκρότημα «Go Go’s», πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα που την εκτόξευσε στην κορυφή και γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη.

(Photo by Vinnie Zuffante/Getty Images)

Και ενώ η 67χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ - που ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια που έγιναν επιτυχία, μεταξύ των οποίων και το «Heaven is a place on earth» - σπάνια βρίσκεται πλέον στα φώτα της δημοσιότητας, πρόσφατα έκανε μια εμφάνιση με τον σύζυγό της, παραγωγό ταινιών, τον 70χρονο Μόργκαν Μέισον και τον 33χρονο γιο τους Τζέιμς Ντιουκ Μέισον, στα βραβεία «Angel Awards 2025» του project «Angel Food» που πραγματοποιήθηκαν στα Paramount Pictures Studios στο Λος Άντζελες.

Belinda Carlisle, Mason Morgan, James Duke Mason and Armie Pagan Jr (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for Project Angel Food)

Η τραγουδίστρια που είχε μια αρκετά έντονη ερωτική ζωή και το 2001 πόζαρε γυμνή για το εξώφυλλο του «Playboy», το 2021 σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό New Idea είχε εξομολογηθεί για τον εθισμό της στο αλκοόλ και την κοκαΐνη που κατάφερε πλέον από το 2005 να ξεπεράσει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είμαι νεκρή. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή που ζούσα. Είμαι πραγματικά χαρούμενη, αγαπώ τη ζωή μου και νιώθω ελεύθερη πια και αυτό είναι υπέροχο».

«Έχω χάσει τόσους πολλούς φίλους από ναρκωτικά και το γεγονός ότι κάθομαι εδώ είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πρέπει να φτάσεις σε κάποιο πάτο και ο δικός μου ήταν πνευματικός. Έλεγα τόσα πολλά μυστικά και ψέματα συνέχεια» θα πει σε άλλη συνέντευξη στο Loose Women το 2017.