Μπερδεμένοι και φοβισμένοι βουλευτές

Έμπειρος γαλάζιος βουλευτής, που έχει πολλά χιλιόμετρα στο κομματικό παρασκήνιο έλεγε χθες στη στήλη ότι το βασικό μήνυμα των βουλευτών προς το κυβερνητικό κέντρο κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος ήταν «κάνε τους βουλευτές κοινωνούς του πολιτικού παίγνιου».

Εξού και οι επισημάνσεις από πολλούς βουλευτές για την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου τους και μέσω των αλλαγών στον Καταστατικό Χάρτη μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 60. Ως προς τούτο ήταν σημαντική η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού, Μάκη Βορίδη, που απηύθυνε έκκληση για τερματισμό της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.

«Το ρόλο των βουλευτών τον θίγει όποιος λέει ότι δεν πρέπει να μιλάμε με τους πολίτες, ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα αιτήματα των πολιτών στην δημόσια διοίκηση και ότι αν το κάνουμε αυτό κινδυνεύει να βρεθούμε κατηγορούμενοι», απηχώντας, όπως παρατηρεί έμπειρος στα νεοδημοκρατικά δρώμενα, την αγωνία πολλών συναδέλφων του.

Μία πρώτη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η προαναγγελία του ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεδριάσει εκ νέου τον Ιούλιο, ενόψει ΔΕΘ, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς και στο αίτημα βουλευτών του, όπως ο Νότης Μηταράκης για τακτικότερη συνεδρίαση οργάνων, όπως η ΚΟ και η Πολιτική Επιτροπή.