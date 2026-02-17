Μπήκαν με πιστόλι και μαχαίρι σε καφέ μπαρ στην Πάτρα και αναζητούσαν τον ιδιοκτήτη

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τις 11 τη νύχτα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου σε καφέ μπαρ στην οδό Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κατάστημα με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού και αναζητούσαν επίμονα τον 28χρονο αλλοδαπό ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δράστες απείλησαν πως αν δεν εμφανιστεί μέχρι σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το πρωί, θα προκαλέσουν ζημιές στο κατάστημα και στην περιουσία του και στη συνέχεια διέφυγαν.

Ο ιδιοκτήτης εμφανίστηκε αργότερα στην Αστυνομία και κατονόμασε έναν 36χρονο ομοεθνή του ως ηθικό αυτουργό, με τον οποίο όπως υποστήριξε, βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη. Οι Αρχές αναζητούν τον καταγγελλόμενο.