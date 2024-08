Μπλέικ Λάιβλι: Αποκάλυψε το μυστικό για τα απίστευτα μαλλιά της - Και είναι τόσο απλό

Τα μαλλιά της Μπλέικ Λάιβλι, ήταν θέμα συζήτησης από τότε που υποδύθηκε την Μπρίτζετ Βρίλαντ στο One for All. Από τότε την έχουμε δει με κόκκινα, χάλκινα, καστανά και ξανθά μαλλιά ουκ ολίγες φορές και το αξιοπερίεργο είναι ότι ποτέ δεν τα είδαμε κατεστραμμένα και θαμπά. Πάντα είνα πυκνά, μακριά και λαμπερά και αυτό χάρη σε ένα μυστικό που έμαθε στο πλατό.

«Δεν ξέρω κανέναν στον χώρο μου που χρησιμοποιεί κοντίσιονερ. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος είναι ευλογημένοι να έχουν καλύτερα μαλλιά. Απλώς χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρωτόκολλο απ’ ότι προμοτάρεται στην μαζική αγορά» εξήγησε η διάσημη ηθοποιός.

Και συνέχισε: « Το μόνο που χρειάζεσαι είναι δυο σετ σαμπουάν και μάσκα - το ένα για ενυδάτωση και το άλλο για να τα δυναμώσεις και να μακρύνουν. Κάθε φορά που βάζεις μάσκα να την αφήνεις 30 λεπτά και στη συνέχεια να ξεπλένεις. Και κάθε φορά που λούζεσαι να κάνεις εναλλαγή μεταξύ των δυο σετ μάσκας και σαμπουάν για να επιτύχεις και τους δυο στόχους. Το κοντίσονερ, δεν χρειάζεται. Η μάσκα θα κάνει πολλά παραπάνω από αυτό» συμπλήρωσε

Η διάσημη ηθοποιός μάλιστα θα λανσάρει σε λίγες μέρες την δική της σειρά με προϊόντα μαλλιών, ύστερα από έρευνα 7 ετών όπως αποκάλυψε στο ίνσταγκράμ της και θα λέγεται Blake Brown Beauty.