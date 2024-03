Άλλη μια αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Instagram, καθώς ανήρτησε ένα βίντεο της ίδιας που φαίνεται να είναι ολόγυμνη σε μια παραλία. Η 42χρονη τραγουδίστρια έδειξε τη σιλουέτα της με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με emojis.

Λίγες μέρες πριν, είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από πολύ προκλητικές φωτογραφίες από την ίδια τοποθεσία που φαίνεται γυμνή.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα στιγμιότυπά, αυτή τη φορά κόιταξε την κάμερα και μετά βίας κάλυψε τα ιδιωτικά της μέρη. Τα σέξι στιγμιότυπα της «πριγκίπισσας της ποπ» στο Instagram φάνηκαν να τραβήχτηκαν από έναν μυστηριώδη άντρα, σύμφωνα με τη σκιά που φάνηκε στις προηγούμενες αναρτήσεις της.



Την ίδια μέρα, κοινοποίησε επίσης ένα βίντεο με τον εαυτό της να κοιτάζει πίσω και να ανεμίζει τα μαλλιά της, «για να δείτε ότι οι φωτογραφίες είναι αληθινές». Χρησιμοποίησε πολλά emojis λουλουδιών και παραδέχτηκε ότι «το βίντεο είναι λίγο θολό όμως!»

Στις φωτογραφίες, η Σπίαρς άφησε τα μακριά ξανθά μαλλιά της κάτω σε ένα ατημέλητο look παραλίας ενώ επέλεξε να μείνει αμακιγιάριστη για να δείξει τη φυσική της ομορφιά. Δεν φορούσε τίποτα άλλο εκτός από ένα μαύρο δαντελένιο τσόκερ και ασημένιους κρίκους σκουλαρίκια.

Οι φωτογραφίες φάνηκαν να είναι αναδρομικές, καθώς προηγουμένως δημοσίευσε σχεδόν πανομοιότυπα στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της απόδρασής της στη Γαλλική Πολυνησία τον Οκτώβριο του 2023. Τον ίδιο μήνα, κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο The Woman in Me.