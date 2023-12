Αφοπλιστική απάντηση Τίμπερλεϊκ στην Μπρίτνεϊ μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις

Επιστροφή στη μουσική σκηνή μετά από 4 χρόνια οικειοθελούς απουσίας έκανε ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής και πρώην μέλος των *NSYNC', Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίστηκε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του σχετικά με την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της πρώην συντρόφου του και τραγουδίστριας Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τίμπερλεϊκ τραγούδησε στα εγκαίνια του ξενοδοχείου Fontainebleau στο Las Vegas έχοντας στο πλάι του την ηθοποιό και σύζυγό του, Τζέσικα Μπιέλ. Η εμφάνιση του ζεύγους προκάλεσε πολλά σχόλια καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι μετά την κυκλοφορία του βιβλίου "The Woman in Me" της Μπρίτνευ Σπίαρς είχαν ζητήσει από το κοινό να μποϋκοτάρει, πιο συγκεκριμένα να κάνει #cancel, τον τραγουδιστή μετά τις σαρωτικές αποκαλύψεις για τη σχέση τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο βιβλίο της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε αποκαλύψει ότι ενώ είχε μείνει έγκυος από τον Τζάστιν Τίμπερλέϊκ εκείνος την πίεσε να κάνει έκτρωση καθώς "ήταν πολύ νέοι για να γίνουν γονείς" και ότι "η καριέρα τους ήταν πιο σημαντική". Μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια είχε κάνει έμμεση αποκάλυψη στο βίντεοκλιπ του τραγουδιού Everytime.

Την βραδιά των εγκαινίων, μεταξύ των πολλών επιτυχιών που ερμήνευσε ήταν και το Cry Me A River, ένα τραγούδι - ορόσημο στην καριέρα του καθώς φημολογείται πως έγραψε μετά την απιστία της Μπρίτνεϊ η οποία και οδήγησε τελικά στον χωρισμό τους.

justin timberlake, fontainebleau las vegas. december 13, 2023.



CRY ME A RIVER.



©timchan pic.twitter.com/W72f0whs4q — ⋆ (@timberlarke) December 14, 2023

Μάλιστα, για να προλάβει τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις του κοινού έσπευσε να πει στους παρευρισκόμενους «Νο disrespect» δηλαδή να μην τον κακολογήσουν για την επιλογή του κομματιού θέλοντας να τονίσει πως σέβεται και αναγνωρίζει τα λάθη του παρελθόντος.



Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες

Μάλιστα, ο Τίμπερλεϊκ θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες μετά το τέλος της συναυλίας ανέβασε στιγμιότυπο όπου περπατάει στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κρατώντας τα ψιλοτάκουνα της Μπίελ. Η λεζάντα της φωτογραφίας ανέφερε «Δεν θα μπορούσα να περπατήσω ούτε ένα μίλι στα παπούτσια της (σ.σ. δεν θα άντεχα όλη αυτή την κατάσταση) αλλά ξέρω ότι ήταν μια καλή βραδιά επειδή κρατάω τα ψιλοτάκουνά της και επιστρέφουμε σπίτι».

«Το βιβλίο της Britney με όλες του τις αποκαλύψεις δεν ήταν το καλύτερο δώρο για το ζευγάρι. Κανένας από τους δύο δεν είναι χαρούμενος με όλη αυτή τη φρενίτιδα και με το γεγονός πως είναι θέμα συζήτησης σε όλες τις social πλατφόρμες. Οι δυο τους μιλάνε γι’ αυτό που συμβαίνει, ξέρουν τη δική τους αλήθεια αλλά σίγουρα το timing με την επέτειό τους είναι κακό», είχε τονίσει πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού τότε.