MR D.I.Y.: Η αλυσίδα από τη Μαλαισία ένα βήμα πριν ανοίξει στην Ελλάδα

Ενάμισι χρόνο μετά την σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα η MR D.I.Y. φαίνεται να βάζει μπροστά το σχέδιο επέκτασης της στην χώρα μας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ η τοποθέτηση διαχειρίστριας η οποία φέρεται ότι θα «τρέξει» την επέκταση της μαλαισιανης αλυσίδας καταστημάτων στην χώρα μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η MR D.I.Y είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αλυσίδες καταναλωτικών αγαθών (σ.σ. πλην τροφίμων) και εργαλείων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του 2023 βρέθηκε με 3.481 καταστήματα από τα οποία τα 879 άνοιξαν μόλις τον τελευταίο χρόνο. Κοινώς άνοιγε σχεδόν 2,5 σημεία κάθε ημέρα. Πλέον έχει παρουσία σε 11 χώρες, κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία ενώ την τελευταία χρόνια έχει κάνει και τα πρώτα βήματα της στην Ευρώπη με παρουσία σε Ισπανία και Τουρκία.

Ενδεικτικό της δυναμικής της είναι ότι στην γειτονική Τουρκία όπου εισήλθε πριν από μία διετία σήμερα διαθέτει 70 καταστήματα σε 20 περιοχές της χώρας και στόχος είναι να τα υπερδιπλασιάσει στο τέλος της χρονιάς φθάνοντας τα 150. Σε ότι αφορά στην Ισπανία διαθέτει ήδη 24 σημεία σε διάφορες πόλεις.

Επέκταση στην Ανατολική Ευρώπη

Η επέκταση στην χώρα μας συνδυάζεται και με την ιδιαίτερη κινητικότητα που εμφανίζει η Mr D.I.Y. σε άλλες βαλκανικές χώρες και στην Πολωνία. Στην τελευταία ήδη έχει προγραμματίσει την είσοδο της ενώ σε Ρουμανία προχώρησε σε σύσταση εταιρείας τον περασμένο Αύγουστο και στην Βουλγαρία πριν από έναν μήνα περίπου.

Τι είναι τα MR D.I.Y.

Όπως προδίδει το όνομα τους (Mr. Do It Yourself) – και το σήμα τους που είναι ένα ανθρωπόμορφο σφυρί – μία από τις βασικές κατηγορίες του είναι ο εξοπλισμός τεχνικών εργασιών (υδραυλικά, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, εργαλεία κήπου, χρώματα κ.α.). Πρόκειται για τη βασική κατηγορία της αλυσίδας που ξεκίνησε πριν από 17 χρόνια στην Μαλαισία αλλά σήμερα έχει επεκταθεί σε 9 κατηγορίες και πάνω από 18.000 διαφορετικά προϊόντα.

Έτσι πέρα από τον τεχνικό εξοπλισμό είναι στα είδη σπιτιού (σκεύη μαγειρικής, προϊόντα καθαρισμού, πετσέτες κ.α.), ηλεκτρολογικά (λάμπες, καλώδια, αντάπτορες, μπαταρίες, πολύπριζα κ.α.), μικροέπιπλα (καθρέπτες, αποθηκευτικά κουτιά, κουρτίνες κ.α.), χόμπυ και αθλητισμός, προϊόντα για το αυτοκίνητο, παιχνίδια, περιφερειακά υπολογιστών, είδη δώρων και φο μπιζού και καλλυντικά. Αγγίζει ουσιαστικά σχεδόν όλες τις κατηγορίες μπαζάρ (non food) που βγάζει η Lidl σε εβδομαδιαία προσφορά και καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι από άλλες μεγάλες αλυσίδες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται εκτός τροφίμων και ένδυσης όπως τα IKEA, τα Jumbo και τα Praktiker.

Βασικό χαρακτηριστικό των MR DIY είναι οι πλέον ανταγωνιστικές τιμές (το μότο τους είναι Always Low Prices) και ότι τα προϊόντα που θα βρει ο καταναλωτής στα ράφια των καταστημάτων του είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας. Τα καταστήματα είναι μεσαίου μεγέθους – της τάξης των 1.000 τ.μ. – και αναπτύσσονται τόσο σε εμπορικά κέντρα όσο και σε εμπορικούς δρόμους με υψηλή κίνηση.