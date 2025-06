My Health F1rst: Βάλε πρώτη την υγεία σου, με την κάλυψη που σου αξίζει από την Eurolife FFH

Η νοσηλεία δεν είναι ποτέ κάτι που προγραμματίζουμε, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι όταν τη χρειαστούμε. Και με το νέο πρόγραμμα της Eurolife FFH, είτε επιλέξεις συμβεβλημένο νοσοκομείο, είτε μη συμβεβλημένο ή δημόσιο, μπορείς να νιώθεις ασφαλής γνωρίζοντας ότι έχεις δίπλα σου έναν σύμμαχο που φροντίζει για όλα – απλά, ξεκάθαρα και αξιόπιστα.

Το νέο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst της Eurolife FFH είναι μια λύση ασφάλισης που συνδυάζει ένα πιο οικονομικό ασφάλιστρο* με τη δύναμη της επιλογής. Έτσι έχεις την ελευθερία να επιλέγεις το νοσοκομείο που προτιμάς, με πιο προσιτό κόστος. Ιδιαίτερα, δε, καθώς με την ένταξή σου στο πρόγραμμα αποκτάς πρόσβαση και σε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας.

Ξέρεις όμως πώς μπορείς να κάνεις χρήση του προγράμματός σου, σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσεις ένα περιστατικό νοσηλείας και ανάλογα με το νοσοκομείο που θα επιλέξεις; Συνήθως οι διαδικασίες αυτές μας φαίνονται περίπλοκες.

Εδώ, θα δούμε πώς να αξιοποιήσεις το πρόγραμμα, βήμα-βήμα, ώστε να έχεις την ηρεμία που χρειάζεσαι όταν την έχεις περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή πώς να χρησιμοποιήσεις το νέο My Health F1rst, για να έχεις πάντα την ηρεμία που χρειάζεσαι ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό: το να γίνεις γρήγορα καλά!

Στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων

Αν επιλέξεις να νοσηλευτείς σε κάποιο από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία του προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και κατανοητή, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς σε αυτό που μετράει περισσότερο: τη γρήγορη ανάρρωση.

Τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) είναι τα έξοδα της συμμετοχής σου.

Την υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH: Αφού καλύψεις τα πρώτα €750 ή €1.500, η εταιρεία αναλαμβάνει τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για να ξεκινήσεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επικοινωνήσεις με την εξυπηρέτηση πελατών της Eurolife FFH για να ενημερώσεις για το περιστατικό νοσηλείας και να επιλέξεις το νοσοκομείο που σε εξυπηρετεί καλύτερα από το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσοκομείων. Έτσι, η διαδικασία γίνεται γρήγορη και χωρίς ταλαιπωρία!

Αν επιλέξεις μη συμβεβλημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό

Αν αποφασίσεις να νοσηλευτείς σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στο εξωτερικό που δεν είναι όμως συμβεβλημένο με την εταιρεία για το πρόγραμμα My Health F1rst:

Λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής: Θα πάρεις δηλαδή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει), ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτείς. Το ποσό αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου.

Πώς λειτουργεί: Η εφάπαξ προκαθορισμένη οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις στην εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τη νοσηλεία. Οπότε μπορείς να προγραμματίσεις με σαφήνεια τα έξοδά σου.

Εάν επιλέξεις δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα

Τα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν σημαντική επιλογή για πολλούς ασφαλισμένους. Γι’ αυτό, σε περίπτωση που τα επιλέξεις, το My Health F1rst, αυτό σου προσφέρει:

100% κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος: Σε περίπτωση που επιλέξεις δημόσιο νοσοκομείο και απαιτείται να πληρώσεις κόστη νοσηλείας. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σε σένα απολογιστικά, και αφού έχεις προσκομίσει τα πρωτότυπα παραστατικά στη Eurolife FFH.

Εάν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου: η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών.

Εκτός από τη νοσηλεία

Το πρόγραμμα My Health F1rst δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη νοσηλείας. Προσφέρει επιπλέον παροχές και πλεονεκτήματα για την προστασία της υγείας σου και συγκεκριμένα:

Επίδομα Μητρότητας: Κάλυψη για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη.

Δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας: Κάλυψη σε κέντρα αποκατάστασης.

Επείγουσα ιατρική βοήθεια: Στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας

Μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Τέλος, μπορείς να έχεις επιπλέον μείωση στο ασφάλιστρο που πληρώνεις μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ .

Το νέο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst σου προσφέρει τη σιγουριά και ευελιξία που χρειάζεσαι για να φροντίσεις την υγεία σου. Είτε επιλέξεις συμβεβλημένο, μη συμβεβλημένο ή δημόσιο νοσοκομείο, με το My Health F1rst μπορείς να έχεις πάντα την προστασία που σου αξίζει. Το My Health F1rst είναι κάτι παραπάνω από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Είναι ένας αξιόπιστος μηχανισμός προστασίας, που σου δίνει την ελευθερία επιλογής, την οικονομική σιγουριά και την πλήρη υποστήριξη, όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε με τον ασφαλιστικό σου σύμβουλο για να δεις ποια εκδοχή του προγράμματος ταιριάζει στις ανάγκες σου.

* Ισχύει για το πρόγραμμα My Health F1rst 1500, σε σχέση με το πρόγραμμα Premium Health 1500, της Eurolife FFH, με αντίστοιχη απαλλαγή και θέση νοσηλείας.