«Να μ’ αγαπάς»: «Το ότι σας γέννησα, δεν σημαίνει πως είστε παιδιά μου»

Θεσσαλονίκη 1998: Μια γυναίκα γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές... Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει. Η νέα δραματική σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» ξεκινά και η αγάπη, η προδοσία και η εξιλέωση μπλέκονται σε μια ιστορία που θα ανατρέψει τα πάντα!

Δεύτερη εγκατάλειψη

«Το ότι σας γέννησα, δεν σημαίνει πως είστε παιδιά μου», είναι η σκληρή απάντηση της μάνας προς εκείνα που την έψαχναν πολλά χρόνια και τώρα εκείνη τα απαρνείται για άλλη μια φορά! Έχει πλέον δημιουργήσει μια νέα οικογένεια και ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Αναγκάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσει τα ίδια της παιδιά και τα μυστικά που έκρυβε καλά για χρόνια.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν, ένας μυστηριώδης άντρας από το παρελθόν έρχεται για να μας θυμίσει πως υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί που κλείνουν τους λογαριασμούς του παρελθόντος κι αυτοί που τους αφήνουν ανοιχτούς και το παρελθόν τους κυνηγάει μια ζωή».

Δύσκολες επιλογές

Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα συγκλονίσει γιατί όλοι διεκδικούν την αγάπη και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες!

Στη νέα δραματική σειρά του ALPHA πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανί Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση. Στον ρόλο της Νικαίτης θα δούμε τη Μάνια Παπαδημητρίου. Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.