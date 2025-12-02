Nαοί και χώροι λατρείας στο στόχαστρο: 412 επιθέσεις το 2024 - Ανάλυση περιστατικών ανά θρήσκευμα

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων δημοσιοποίησε την ετήσια «Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» για το έτος 2024, παρουσιάζοντας πλήρη στοιχεία για περιστατικά βανδαλισμών, κλοπών και άλλων επιθέσεων που σημειώθηκαν σε ναούς και χώρους θρησκευτικής λατρείας σε όλη τη χώρα.



Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά καταγράφηκαν 412 περιστατικά, με την πλειονότητα να αφορά τον χριστιανισμό:

Ορθόδοξη Εκκλησία: 399 περιστατικά (96,8% του συνόλου) Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Γ.Ο.Χ.): 3 περιστατικά Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά: 1 περιστατικό Μητρόπολη Ορθοδόξων Αρμενίων: 1 περιστατικό Ιουδαϊσμός: 5 περιστατικά, κυρίως αντισημιτικού χαρακτήρα Μουσουλμανισμός: 3 περιστατικά



Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης γεωγραφική και στατιστική ανάλυση, παρουσιάζοντας την κατανομή των περιστατικών ανά θρήσκευμα, ανά περιφέρεια, ανά μήνα, καθώς και στοιχεία για το ποσοστό των εξιχνιασθέντων περιπτώσεων.

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια της πολιτείας για την καταγραφή και την πρόληψη περιστατικών κατά θρησκευτικών χώρων, ενώ παρέχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την κατάσταση των θρησκευτικών κοινοτήτων και την προστασία των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα.



Στο εισαγωγικό σημείωμα, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γ. Καλαντζής, υπογραμμίζει τη σημασία της δεκαετούς αυτής πρωτοβουλίας: «Από το 2015, η έκθεση αποτελεί εργαλείο καταγραφής και ενημέρωσης, παρέχοντας αξιόπιστα στοιχεία για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει».



Εάν θέλετε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της έκθεσης, μπορείτε να κλικάρετε στον εξής σύνδεσμο στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.