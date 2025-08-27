Ναταλία Γερμανού: Από το… «Baywatch» πίσω στα τηλεοπτικά πλατό

Η Ναταλία Γερμανού έκλεψε την παράσταση φέτος το καλοκαίρι όταν δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία της με ένα κατακόκκινο ολόσωμο μαγιό που αφενός της πήγαινε μούρλια, αφετέρου έβγαζε όλη τη… ναυαγοσώστρια που έκρυβε μέσα της, λες και βλέπαμε την Πάμελα Άντερσον στο θρυλικό «Baywatch»!

Και τώρα τί; Τώρα κεφάλια μέσα! Η νέα σεζόν ξεκινά και το «Καλύτερα δε γίνεται» επιστρέφει για 8η σεζόν στο πρόγραμμα του ALPHA.

Επιτυχημένη συνταγή

Ας μην γελιόμαστε, το «Καλύτερα δε γίνεται» έχει βάλει τη Γερμανού και πάλι στην κορυφή των παρουσιαστριών, έρχεται πάντα στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης, ψυχαγωγεί και ενημερώνει χωρίς αγριάδες, ακρότητες και κιτρινίλα και έχει χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους τηλεθεατές του.

Στο πλευρό της Ναταλίας θα βρίσκονται και πάλι ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο Άγγελος Βουράκης και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου με θεματολογία που πιάνει τον παλμό της εποχής. Ο Γιάννης Κορδώνης με τη στήλη του Σχοινί – Κορδώνης προσεγγίζει την επικαιρότητα αλλιώς. Ο Χρήστος Κούτρας μας κρατά ενήμερους για όλα τα νέα της ελληνικής και διεθνούς showbiz! Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος καταθέτει την άποψή του για την ελληνική τηλεόραση.

Νέες αφίξεις

Η παρέα του Σαββατοκύριακου ανανεώνεται και καλωσορίζει τον Βλάση Κωστούρο, ο οποίος φέρνει το δικό του βλέμμα στις συνεντεύξεις. Στην ομάδα προστίθεται και η Αλεξάνδρα Αθανασίου στα διεθνή νέα, η οποία θα συμμετέχει και στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής.

Ο Βασίλης Δρυμούσης παραμένει και πάλι στον ρόλο του αρχισυντάκτη, αφού έχει δέσει με τη Γερμανού, τα έχουν πει, τα έχουν συμφωνήσει, ενώ τη σκηνοθεσία της εκπομπής έχει ο Κώστας Γρηγοράκης.