Ναταλία Τσαλίκη: «Ο κόσμος δεν μου λέει τίποτα όταν με συναντά έξω, ούτε μου ζητά φωτογραφίες»

Η Ναταλία Τσαλίκη που φέτος βλέπουμε στη σειρά του STAR «Τα Φαντάσματα» μίλησε για την πολιτική ορθότητα που επικρατεί στις μέρες μας και -κατά μία έννοια- βάζει φρένο στην ελευθερία που πρέπει να έχει μια κωμωδία. «Αυτό το θέμα είναι πολύ προσωπικό για τον καθένα. Έχει να κάνει με το πώς κάποιος βλέπει τη ζωή, τα πράγματα, τη δουλειά του. Κάτι που εμένα μπορεί να μην μου αρέσει να βλέπω, μπορεί να αρέσει σε κάποιον άλλον.

Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα αρθρώσεις το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι κάτι που κάποιος μπορεί να ξινίσει, αλλά να το πεις με τέτοιο τρόπο που να έχει μια ευγένεια. Όλα λοιπόν είναι θέμα αισθητικής και πολύ προσωπική δουλειά», αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν.

Η αναγνωρισιμότητα

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως ο κόσμος δεν της λέει τίποτα όταν τη βλέπει στον δρόμο, ούτε της ζητά να φωτογραφηθούν μαζί επειδή δεν ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που φέρονται έτσι. «Την αναγνωρισιμότητα την αντιμετωπίζω όπως την αντιμετώπιζα πάντα. Πολύ απλά και χωρίς κάτι το ιδιαίτερο.

Ο κόσμος δεν μου λέει τίποτα όταν με συναντά έξω ούτε μου ζητά φωτογραφίες. Θα βγω στη γειτονιά να ψωνίσω δηλαδή και θα μου ζητήσουν φωτογραφίες; Όχι. Ίσως ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που το θέλουν αυτό και ποιοι δεν ενδιαφέρονται. Έχει μάθει ο κόσμος τόσα χρόνια πια ότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία και δεν με ενοχλεί κανείς, μια χαρά περνάμε!»