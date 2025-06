Nations League: Εμπαπέ και Ολίσε έδωσαν την 3η θέση στη Γαλλία απέναντι στη Γερμανία (2-0)

Kylian Mbappé is just the third man to score 50+ goals for France after Olivier Giroud (57 in 137 caps) and Thierry Henry (51 in 123 caps).



Fewest games needed to score 50 goals for Les Bleus:



◉ 90 - Kylian Mbappé

◎ 113 - Thierry Henry

◎ 115 - Olivier Giroud



