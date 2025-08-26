Νέα εποχή: Η ΜΑΝ Ελλάς μετονομάζεται σε Kosmocar Trucks & Buses

Η μετονομασία ισχύει από τις 2 Αυγούστου 2025 και σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο των φορτηγών και λεωφορείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αλλαγή ονόματος υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη, αναβάθμιση υπηρεσιών και διεύρυνση της εμπορικής της δραστηριότητας. Οι απαραίτητες προσαρμογές σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και συναλλαγών θα ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα, ενισχύο-ντας την αναγνωρισιμότητα και τη συνοχή του νέου brand.

Η Kosmocar Trucks & Buses συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή της: να βρίσκεται δίπλα σε ε-παγγελματίες και επιχειρήσεις, παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε ανάγκη μεταφοράς.

Η MAN προσφέρει επαγγελματικά οχήματα για σχεδόν κάθε χρήση. Είτε πρόκειται για μεγάλο επικαθήμενο είτε για μικρό φορτηγό αστικής κυκλοφορίας – έχουμε το κατάλληλο όχημα για εσάς. Η επιλογή μας περιλαμβάνει τράκτορες με δύο ή περισσότερους άξονες και βαρέα φορτηγά για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Προσφέρουμε επίσης συρμούς και ανατρεπόμενα φορτηγά για κατασκευές. Βρείτε τη σωστή λύση για τις ανάγκες σας και απλώς φιλτράρετε με βάση τον τομέα εφαρμογής, το τονάζ και τις ειδικές εκδόσεις στην επισκόπηση μοντέλων μας.



Η Προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες για φορτηγά, τράκτορες, βαν και άλλα επαγγελματικά οχήματα. Αυτές οι υπηρεσίες σάς δίνουν τη δυνατότητα να διοικείτε την επιχείρησή σας οικονομικά, εύκολα και αποτελεσματικά – Simplifying Business με τη MAN.