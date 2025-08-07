Νέα εποχή στην ΕΛ.ΑΣ: Τα 72 νέα οχήματα που αλλάζουν τις περιπολίες

Η Τροχαία ενισχύεται με 72 νέα οχήματα που θα περιπολούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Δυτική Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της αστυνόμευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε συνολικά 62 μοτοσικλέτες, 9 επιβατικά περιπολικά και ένα γερανοφόρο φορτηγό. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών στην Αμυγδαλέζα, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγου Πασχάλη Συριτούδη.

Τα 9 καινούργια περιπολικά είναι μοντέλα Seat Leon, γνωστά για τις επιδόσεις τους και το χαμηλό λειτουργικό κόστος. Διαθέτουν κινητήρα 204 ίππων, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα άνω των 220 χλμ./ώρα — χαρακτηριστικά που τα κάνουν ιδανικά για καταδιώξεις, χωρίς όμως να επιβαρύνουν τα έξοδα χρήσης.

Οι μοτοσικλέτες είναι Suzuki V-Strom 800, εξοπλισμένες με δικύλινδρο κινητήρα 84 ίππων, ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία και την ταχύτητα των δικυκλιστών της Τροχαίας.

Ξεχωριστή παρουσία ήταν το νέο γερανοφόρο όχημα, τύπου «Fassi F455A2.24», το οποίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό, αφού μέχρι σήμερα η ΕΛ.ΑΣ δεν διέθετε κάτι αντίστοιχο. Το όχημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων (ακόμη και μεγάλου μεγέθους) από σημεία ατυχημάτων ή αν παρακωλύουν την κυκλοφορία.

Ο Υπουργός επιθεώρησε τον εξοπλισμό, συνομίλησε με τα πληρώματα και ενημερώθηκε για την κατανομή τους στις υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση ζήτησε να δοθεί σε ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση κράνους. Όπως τόνισε, η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στο κέντρο, αλλά κυρίως στις περιφερειακές περιοχές της Αθήνας. «Είναι κρίμα να χάνονται ζωές στους δρόμους επειδή κάποιος δεν φορά κράνος. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει όλοι να το φορούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πως αποκτήθηκαν

Η προμήθεια των οχημάτων έγινε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες της ΔΙ.ΑΣ., της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, ενισχύοντας το έργο της αστυνομίας σε κρίσιμες περιοχές της χώρας και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και του αισθήματος προστασίας των πολιτών.