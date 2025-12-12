Νέα «καυτή» εμφάνιση για τη Μπιάνκα Σενσόρι: Με ολόσωμη εφαρμοστή λάτεξ φόρμα «μοίρασε εγκεφαλικά»

«Δριμύτερη» επέστρεψε η Μπιάνκα Σενσόρι στις αποκαλυπτικές εμφανίσεις, αυτή τη φορά στη Νότια Κορέα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Κάνιε Γουέστ.

Φορώντας μία κατακόκκινη ολόσωμη και εφαρμοστή λάτεξ φόρμα, η Σενσόρι βρέθηκε στα γυρίσματα του πρώτου της καλλιτεχνικού project «BIO POP» και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Μάλιστα η Daily Mail χαρακτήρισε την εμφάνιση ως «sci-fi look», ενώ άλλοι παρατήρησαν ότι η Μπιάνκα Σενσόρι θύμιζε κάτι από Barbarella ή από το θρυλικό look της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο βιντεοκλίπ του «Oops!…I Did It Again» του 2000.

Bianca Censori channels Britney Spears in her most covered-up look yet https://t.co/O2dkg9Bl3S pic.twitter.com/ApDsaqbp3i — Page Six (@PageSix) December 11, 2025

Μαζί με το ζευγάρι, στη Νότια Κορέα ταξίδεψαν η μητέρα της Μπιάνκα, Αλεξάνδρα και η αδερφή της, Αντζελίνα Σενσόρι.