Νέα «καυτή» εμφάνιση για τη Μπιάνκα Σενσόρι: Με ολόσωμη εφαρμοστή λάτεξ φόρμα «μοίρασε εγκεφαλικά»
Η Μπιάνκα Σενσόρι σε ένα look που διέγραφε το καλλίγραμμο σώμα της.
«Δριμύτερη» επέστρεψε η Μπιάνκα Σενσόρι στις αποκαλυπτικές εμφανίσεις, αυτή τη φορά στη Νότια Κορέα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Κάνιε Γουέστ.
Φορώντας μία κατακόκκινη ολόσωμη και εφαρμοστή λάτεξ φόρμα, η Σενσόρι βρέθηκε στα γυρίσματα του πρώτου της καλλιτεχνικού project «BIO POP» και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.
Μάλιστα η Daily Mail χαρακτήρισε την εμφάνιση ως «sci-fi look», ενώ άλλοι παρατήρησαν ότι η Μπιάνκα Σενσόρι θύμιζε κάτι από Barbarella ή από το θρυλικό look της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο βιντεοκλίπ του «Oops!…I Did It Again» του 2000.
Μαζί με το ζευγάρι, στη Νότια Κορέα ταξίδεψαν η μητέρα της Μπιάνκα, Αλεξάνδρα και η αδερφή της, Αντζελίνα Σενσόρι.