Νέα Peugeot 308 και Peugeot 308 SW: Ο οδηγός σε πρώτο πρόσωπο

Η Peugeot, με μακρά παράδοση στην ευρωπαϊκή αγορά των compact hatchback και station wagon, παρουσιάζει τα νέα της μοντέλα, το Peugeot 308 και το Peugeot 308 SW, που έρχονται να ανανεώσουν πλήρως την εμπειρία οδήγησης. Σχεδιασμένα στη Γαλλία, αυτά τα αυτοκίνητα συνδυάζουν την αναγνωρισμένη γαλλική φινέτσα με προηγμένες τεχνολογίες και μια πλήρη γκάμα κινητήρων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.

Το νέο Peugeot 308 ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά χάρη στην ανανεωμένη, δυναμική του σχεδίαση. Είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που διαθέτει φωτιζόμενο έμβλημα, το οποίο ενισχύει την παρουσία του στον δρόμο.

Η νέα μάσκα, σε χρώμα αμαξώματος, ενσωματώνεται αρμονικά στην όψη του αυτοκινήτου, ενώ οι χαρακτηριστικές LED «νυχιές» στο μπροστινό μέρος, λειτουργούν ως φώτα ημέρας και φλας, προσδίδοντας στο αυτοκίνητο ένα μοναδικό, «διαπεραστικό» βλέμμα. Η αεροδυναμική του σχεδίαση, με ειδικές εισαγωγές αέρα, συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και στην αύξηση της αυτονομίας στις ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις.

Ευελιξία με oλοκληρωμένη γκάμα κινητήρων

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου Peugeot 308 είναι η ποικιλία των διαθέσιμων κινητήριων συνόλων, που περιλαμβάνει ηλεκτρικές, plug-in υβριδικές και υβριδικές επιλογές. Στην αιχμή της τεχνολογίας βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό Peugeot E-308, το οποίο προσφέρει αυτονομία έως και 450 χιλιόμετρα, χάρη στην αποδοτική του μπαταρία 58,4 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας των 156 ίππων εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, ενώ η αναγεννητική πέδηση με τρία επίπεδα ρύθμισης επιτρέπει στον οδηγό να βελτιστοποιήσει την ανάκτηση ενέργειας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα.

Για όσους αναζητούν την ισορροπία μεταξύ ηλεκτροκίνησης και κινητήρα εσωτερικής καύσης, το Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 hp είναι η ιδανική επιλογή. Συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 125 ίππων με έναν βενζινοκινητήρα 150 ίππων, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 195 ίππων και μια ηλεκτρική αυτονομία 85 χιλιομέτρων, ιδανική για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Τέλος, το υβριδικό σύστημα κίνησης 145 ίππων είναι η απλή και αποδοτική λύση για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του εξηλεκτρισμού.

Τεχνολογία και άνεση για όλους τους επιβάτες

Στο εσωτερικό, το νέο Peugeot 308 προσφέρει μια εμπειρία υψηλής τεχνολογίας και άνεσης. Το περίφημο i-Cockpit της Peugeot έχει αναβαθμιστεί με ψηφιακό πίνακα οργάνων και, στην έκδοση GT, με νέα 3D γραφικά. Τα «i-Toggles», πέντε εικονικά πλήκτρα αφής, επιτρέπουν την εύκολη διαμόρφωση συντομεύσεων για τις αγαπημένες λειτουργίες, κάνοντας τον έλεγχο ακόμα πιο διαισθητικό. Η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών παρέχει πλήρη συνδεσιμότητα με ασύρματη σύνδεση για Apple CarPlay και Android Auto.

Η άνεση των επιβατών είναι κορυφαία, με καθίσματα που διαθέτουν εργονομική πιστοποίηση AGR, καθώς και προαιρετικές λειτουργίες μασάζ και θέρμανσης. Στο εσωτερικό, κυριαρχούν τα ποιοτικά υλικά όπως το αλουμίνιο και η Alcantara, ενώ ο προσαρμόσιμος ατμοσφαιρικός φωτισμός με 8 επιλογές χρωμάτων δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το σύστημα καθαρισμού αέρα AQS και η τεχνολογία Clean Cabin εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα μέσα στην καμπίνα.

Πρακτικότητα, βιωσιμότητα και υπηρεσίες

Το νέο Peugeot 308 SW προσθέτει στην εξίσωση την πρακτικότητα ενός station wagon, με τη δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων σε τρία μέρη (40/20/40), προσφέροντας ευέλικτη διαμόρφωση χώρου. Ο χώρος αποσκευών του, με διπλό δάπεδο, κυμαίνεται από 598 έως 1487 λίτρα, ενώ το ηλεκτρικό άνοιγμα της πόρτας του πορτμπαγκάζ διευκολύνει την πρόσβαση.



Η Peugeot έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν πάνω από 30% πράσινα υλικά, όπως ανακυκλωμένα πλαστικά και ίνες κάνναβης, ενώ η συνολική ανακυκλωσιμότητα του αυτοκινήτου αγγίζει το 85%.

Για την απόλυτη ηρεμία των οδηγών, η Peugeot προσφέρει μια σειρά από συνδεδεμένες υπηρεσίες. Το σύστημα "Plug & Charge" στο Peugeot E-308 επιτρέπει την αυτόματη χρέωση της μπαταρίας σε σταθμούς φόρτισης, χωρίς την ανάγκη κάρτας. Επιπλέον, η λειτουργία V2L επιτρέπει τη χρήση της μπαταρίας του αυτοκινήτου για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, ενώ το Trip Planner βελτιστοποιεί τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, υπολογίζοντας τους καλύτερους σταθμούς φόρτισης. Τέλος, η εφαρμογή MyPeugeot δίνει στον οδηγό πλήρη έλεγχο του οχήματος από το smartphone του, ακόμα και από απόσταση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το νέο Peugeot 308 μια ολοκληρωμένη και υπεύθυνη επιλογή για το μέλλον.