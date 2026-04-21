Νέα ψηφιακή γενιά υπηρεσιών «ΤΜΕΔΕ Portfolio» για τους μηχανικούς

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρει το ΤΜΕΔΕ στους μηχανικούς που είναι μέλη του οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ενιαίο, ψηφιακό περιβάλλον, που ενισχύει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια κάθε συναλλαγής. Πρόκειται για μία ουσιαστική και συνεχώς εξελισσόμενη εμπειρία, που προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση, πλήρη εικόνα των καθημερινών συναλλαγών, 24 / 7 πρόσβαση σε υπηρεσίες, που σχεδιάστηκαν για τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες. Το ΤΜΕΔΕ περνά δυναμικά σε νέα ψηφιακή γενιά υπηρεσιών, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των μελών και θέτουν νέα πρότυπα λειτουργίας των συναλλαγών.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε ότι το νέο σύστημα «συνιστά ποιοτικό άλμα παραγωγικότητας και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας στις συναλλαγές των μελών μας».

H νέα γενιά υπηρεσιών ΤΜΕΔΕ Portfolio, μέσω του καινοτόμου ψηφιακού portal παρέχει:

Ψηφιακά προσανατολισμένη προσέγγιση (Digital First).

Ενίσχυση της ασφάλειας, της διαφάνειας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη ροή εργασιών (End-tο-End).

Έγκαιρη και προσωποποιημένη ενημέρωση για την πορεία και το στάδιο των αιτημάτων.

Ενίσχυση της διαφάνειας και της πλήρους ιχνηλασιμότητας όλων των ενεργειών.

Ενοποιημένη διαχείριση και απεικόνιση του κύκλου ζωής των εγγυητικών επιστολών.

Ενδυνάμωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, σχολιάζοντας την έναρξη λειτουργίας της νέας γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών δήλωσε:

«Το ΤΜΕΔΕ Portfolio συνιστά ποιοτικό άλμα παραγωγικότητας και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των συναλλαγών των πιστούχων. Δημιουργήσαμε ένα ακούραστο «ψηφιακό συνεργάτη», που θα είναι αρωγός των μηχανικών σε κάθε στιγμή. Ευχαριστώ θερμά όλα τα στελέχη του ΤΜΕΔΕ, καθώς και τους τεχνικούς μας συνεργάτες, για τις άοκνες προσπάθειές τους και τους συγχαίρω για το άψογο αποτέλεσμα. Το ΤΜΕΔΕ Portfolio επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση, για συνεχή εκσυγχρονισμό, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως βασικό εργαλείο, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τα μέλη μας».