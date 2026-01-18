Νέα Σελήνη Ιανουαρίου 2026: Αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 σχηματίζεται η πρώτη Νέα Σελήνη της χρονιάς, στο ζώδιο του Αιγόκερω και έχει ξεκάθαρα συμβολικό και πρακτικό χαρακτήρα: εγκαινιάζει έναν ολόφρεσκο κύκλο ενάρξεων, όπου καλούμαστε να κοιτάξουμε μπροστά με σοβαρότητα, στόχευση και φιλοδοξία. Δεν πρόκειται για μία Νέα Σελήνη ονείρων χωρίς βάση, αλλά για ένα φαινόμενο που μας ωθεί να πάρουμε αποφάσεις, να θέσουμε στόχους με διάρκεια και να χτίσουμε βήμα-βήμα το μέλλον που θέλουμε. Η ενέργειά της μας ζητά να ωριμάσουμε, να οργανωθούμε και να αναλάβουμε την ευθύνη των επιλογών μας.

Ιδιαίτερα σημαντικές ενάρξεις θα έχουν οι Κριοί (17–20 Απριλίου), Καρκίνοι (18–21 Ιουλίου), Ζυγοί (19–22 Οκτωβρίου), Αιγόκεροι (17–20 Ιανουαρίου). Παράλληλα, εξαιρετικά ευνοημένοι από αυτή τη Νέα Σελήνη είναι οι Ταύροι και οι Παρθένοι που γεννήθηκαν (17–20 Μαΐου) και οι Παρθένοι γεννημένοι (18–22 Σεπτεμβρίου).

Διάβασε αναλυτικά το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου και μάθε πώς θα σε επηρεάσει η Νέα Σελήνη του Ιανουαρίου!

Κριός – Κατάκτηση στόχων

Κομβική θεωρείται αυτή η Κυριακή για όλους, ιδιαίτερα όμως για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ! Σήμερα σχηματίζεται η πρώτη Νέα Σελήνη της χρονιάς στο ζώδιο του Αιγόκερω, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για τα επαγγελματικά σου! Το τρίγωνό της με τον Ουρανό από τον Ταύρο φανερώνει ότι όποιο επαγγελματικό άνοιγμα γίνει τώρα, θα φέρει και απρόσμενες θετικές οικονομικές αποδόσεις, ενώ το εξάγωνο του φαινομένου με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, σε βοηθά να ανταμειφθείς ψυχικά από τη νέα ροή των γεγονότων! Από σήμερα λοιπόν επιδίωξε να κυνηγήσεις στόχους πρακτικούς και οι εκπλήξεις είναι προ πυλών!

Astro Tip: Κοίταξε ψηλά με αυτοπεποίθηση, κανένας στόχος δεν είναι ανέφικτος αν πιστέψεις στην δύναμη που κρύβεις μέσα σου!

Ταύρος – Νέες βάσεις εξέλιξης

Ιδιαίτερα καθοριστική θεωρείται αυτή η Κυριακή για εσένα αγαπητέ μου Ταύρε, καθώς η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στο ζώδιο του Αιγόκερω ενεργοποιεί τον τομέα των σχεδίων, της εξέλιξης και της προσωπικής σου ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που σου δίνει την ευκαιρία να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο με μεγαλύτερη σταθερότητα και ουσία. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από το ζώδιό σου φέρνει ξαφνικές ευκαιρίες, αλλαγές ή αποφάσεις που σε απελευθερώνουν από περιορισμούς του παρελθόντος, ενώ το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθά να αισθανθείς σιγουριά και εσωτερική γαλήνη για τις επιλογές σου. Από σήμερα θέτεις βάσεις που μπορούν να σου αποδώσουν μακροπρόθεσμα.

Astro Tip: Όταν χτίζεις με υπομονή και πίστη, τίποτα δεν μπορεί να σε αποσταθεροποιήσει.

Δίδυμοι – Ξεκαθαρίσματα και δυναμικό νέο ξεκίνημα

Αυτή η Κυριακή για εσένα αγαπητέ μου Δίδυμε είναι μεταμορφωτική, καθώς η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω σε ωθεί να κάνεις ουσιαστικά ξεκαθαρίσματα και να αφήσεις πίσω σου βάρη, φόβους ή εξαρτήσεις. Το τρίγωνό της με τον Ουρανό από τον Ταύρο λειτουργεί απελευθερωτικά, φέρνοντας ξαφνικές συνειδητοποιήσεις, λύσεις ή εξελίξεις που σε βοηθούν να κλείσεις κύκλους με τρόπο απρόσμενα θετικό. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σου δίνει την ευκαιρία να δεις πιο ώριμα τα επαγγελματικά σου σχέδια και να βάλεις σε τάξη στόχους και προτεραιότητες. Από σήμερα ξεκινάς να λειτουργείς πιο συγκροτημένα και αποφασιστικά.

Astro Tip: Κάθε τέλος κρύβει μέσα του ένα πιο δυνατό και συνειδητό ξεκίνημα.

Καρκίνος – Νέα αρχή σε σχέσεις και συνεργασίες

Ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή η Κυριακή για εσένα αγαπητέ μου Καρκίνε, καθώς η Νέα Σελήνη σχηματίζεται ακριβώς απέναντί σου, στο ζώδιο του Αιγόκερω, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο σε σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές συμφωνίες της ζωής σου. Το τρίγωνό της με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει απρόσμενες εξελίξεις μέσα από ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν ουσιαστικά, ενώ δεν αποκλείεται μία πρόταση ή γνωριμία να αλλάξει τα δεδομένα σου. Παράλληλα, το εξάγωνο της Νέας Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να αισθανθείς εμπιστοσύνη και συναισθηματική ασφάλεια για τις επιλογές σου. Από σήμερα ξεκινάς να συνδέεσαι με πιο ώριμο και σταθερό τρόπο.

Astro Tip: Οι σωστές συμμαχίες σε οδηγούν πιο γρήγορα εκεί που θέλεις να φτάσεις.

Λέων – Νέα οργάνωση και πρακτικές αποφάσεις

Ώρα να αρχίσεις να βάζεις τα σχέδια της νέας χρονιάς μπροστά από σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Λέοντα, καθώς η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στο ζώδιο του Αιγόκερω σε ωθεί να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις και τους επαγγελματικούς σου ρυθμούς. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις συνήθειες, να οργανωθείς καλύτερα και να πάρεις αποφάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σου. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει απρόσμενες εξελίξεις στα επαγγελματικά, μία νέα πρόταση ή μία αλλαγή που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σου δίνει την ωριμότητα να διαχειριστείς ευθύνες με ψυχραιμία και σιγουριά.

Astro Tip: Όταν οργανώνεις σωστά τη βάση σου, όλα τα υπόλοιπα αρχίζουν να κυλούν πιο εύκολα.

Παρθένος – Δημιουργικότητα, χαρά και νέα ξεκινήματα

Αρκετά ευνοϊκή είναι αυτή η Κυριακή για εσένα αγαπητέ μου Παρθένε, καθώς η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω σου δίνει την ευκαιρία να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργικότητα, στον έρωτα και σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Είναι μία στιγμή που μπορείς να εκφράσεις ιδέες, συναισθήματα και ταλέντα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις, ταξίδια, γνωριμίες ή ειδήσεις που σε γεμίζουν έμπνευση. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να σταθεροποιήσεις σχέσεις και συνεργασίες με ουσία και προοπτική.

Astro Tip: Άφησε τη χαρά να σε καθοδηγήσει – είναι ο πιο ασφαλής δρόμος.

Ζυγός – Νέα θεμέλια σε σπίτι και οικογένεια

Καθοριστική θεωρείται αυτή η Κυριακή για εσένα αγαπητέ μου Ζυγέ, καθώς η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω αγγίζει τον πιο προσωπικό σου τομέα, αυτόν του σπιτιού, της οικογένειας και της εσωτερικής σου ασφάλειας. Από σήμερα ξεκινά μία περίοδος όπου καλείσαι να βάλεις νέες βάσεις, να πάρεις αποφάσεις που αφορούν το παρελθόν αλλά και το μέλλον σου. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει απρόσμενες εξελίξεις σε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα που σε ανακουφίζουν. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να φροντίσεις ουσιαστικά τον εαυτό σου.

Astro Tip: Όταν νιώθεις ασφαλής μέσα σου, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα γύρω σου.

Σκορπιός – Νέες ιδέες, αποφάσεις και ξεκαθαρίσματα

Μέρα σταθμός αποφάσεων θεωρείται αυτή η Κυριακή και για εσένα αγαπητέ μου Σκορπιέ, καθώς η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω ανοίγει έναν νέο κύκλο επικοινωνίας, και συμφωνιών. Είναι η στιγμή να πάρεις πρωτοβουλίες, να μιλήσεις ξεκάθαρα και να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες που αφορούν επαγγελματικά σχέδια, έγγραφα ή σημαντικές συζητήσεις. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει απρόσμενες εξελίξεις μέσα από συνεργασίες ή σχέσεις που αλλάζουν τα δεδομένα σου, ενώ το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σου δίνει έμπνευση, ψυχική ενδυνάμωση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επιλογές σου.

Astro Tip: Μίλα με ειλικρίνεια – οι σωστές λέξεις ανοίγουν πόρτες.

Τοξότης – Νέα αρχή σε αξίες και οικονομικά

Για το ζώδιο σου σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Τοξότη έρχεται ανακούφιση στα οικονομικά! Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτό τον τομέα όπου θα μπορέσεις να τονώσεις το εισόδημά σου αλλά και την αυτοπεποίθησή σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσεις νέους στόχους, να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα και τα έξοδά σου και να επαναπροσδιορίσεις τι πραγματικά αξίζει για εσένα. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει απρόσμενες λύσεις ή ευκαιρίες στον εργασιακό τομέα, ενώ το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα.

Astro Tip: Όταν ξέρεις τι αξίζεις, ξέρεις και τι να διεκδικήσεις.

Αιγόκερως – Προσωπική επανεκκίνηση και νέοι στόχοι

Απολύτως καθοριστική είναι αυτή η Κυριακή για εσένα αγαπητέ μου Αιγόκερε, καθώς η Νέα Σελήνη σχηματίζεται στο ζώδιό σου, σηματοδοτώντας μία ισχυρή προσωπική επανεκκίνηση. Από σήμερα ξεκινά ένας νέος κύκλος ζωής, όπου καλείσαι να πάρεις πρωτοβουλίες, να θέσεις νέους στόχους και να επαναπροσδιορίσεις τη θέση σου τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει δημιουργικές ευκαιρίες, ξαφνικές αποφάσεις και εξελίξεις που σε απελευθερώνουν, ενώ το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σου δίνει ωριμότητα, πίστη και εσωτερική σιγουριά.

Astro Tip: Κάθε νέο ξεκίνημα ξεκινά από την απόφαση να πιστέψεις στον εαυτό σου.

Υδροχόος – Νέα εσωτερική πορεία και παρασκηνιακά ξεκαθαρίσματα

Απελευθερωτική θεωρείται αυτή η Κυριακή και για εσένα αγαπητέ μου Υδροχόε, καθώς η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω ενεργοποιεί έναν πιο εσωτερικό και παρασκηνιακό τομέα της ζωής σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αποσυρθείς λίγο, να κάνεις τον απολογισμό σου και να κλείσεις κύκλους που δεν σου προσφέρουν πλέον εξέλιξη. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει απρόσμενες συνειδητοποιήσεις ή αλλαγές που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, ενώ το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και πίστη στις επόμενες κινήσεις σου. Από εδώ και πέρα, προετοιμάζεσαι για ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα.

Astro Tip: Η σιωπή σήμερα σε οδηγεί στη σωστή απόφαση αύριο.

Ιχθύες – Νέοι στόχοι, συμμαχίες και ελπιδοφόρα ανοίγματα

Εξαιρετικά σημαντική είναι αυτή η Κυριακή για εσένα αγαπητέ μου Ιχθύ, καθώς η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω φέρνει νέα ξεκινήματα στον τομέα των στόχων, των φίλων και των συλλογικών σου επιδιώξεων. Είναι η στιγμή να δεις ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν ουσιαστικά δίπλα σου και να χαράξεις νέες κατευθύνσεις για το μέλλον. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις μέσα από συζητήσεις, γνωριμίες ή ειδήσεις που σου δίνουν έμπνευση. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου σε στηρίζει, χαρίζοντάς σου ωριμότητα, πίστη και ψυχική δύναμη.

Astro Tip: Όταν ευθυγραμμίζεσαι με τους στόχους σου, το σύμπαν βρίσκει τον τρόπο να σε στηρίξει.