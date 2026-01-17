Νέα Σελήνη Ιανουαρίου 2026: Ποια ζώδια θα έχουν κομβικές ενάρξεις με σταθερή προοπτική ;

Ένας νέος μηνιαίος σεληνιακός κύκλος ανοίγεται μπροστά μας από αυτή την Κυριακή στις 18 Ιανουαρίου 2026, όπου ο Ήλιος και η Σελήνη έχουν την μηνιαία του συνάντηση, σχηματίζοντας την όψη συνόδου, αυτή την φορά από το ζώδιο του Αιγόκερω.

Η πρώτη Νέα Σελήνη του 2026, είναι γεμάτη ευθύνες και απαιτήσεις, αλλά και με την σημαντική ευκαιρία να κλείσουμε οριστικά κύκλους του παρελθόντος και να κάνουμε ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα, για να πετύχουμε στόχους και φιλοδοξίες που θα προσφέρουν στην ζωή μας σταθερότητα! Ο Αιγόκερως άλλωστε, που γίνεται το νέο φεγγάρι του μήνα, είναι το ζώδιο που αντιπροσωπεύει την δομή, την εξουσία, τους κανονισμούς, τους νόμους, την κοινωνική θέση, το κύρος, την φιλοδοξία, την καριέρα, την ιεραρχία αλλά και τους πρακτικούς τομείς της ζωής μας. Η 29η μοίρα του Αιγόκερω – δηλαδή η τελευταία μοίρα του ζωδιακού – φανερώνει ότι το πλήρωμα του χρόνου φέρνει το κλείσιμο σε καταστάσεις που έχουν ωριμάσει και ολοκληρώσει τον κύκλο τους, προκειμένου να γίνει το άνοιγμα για μία νέα αρχή που θα στηριχτεί στην ωριμότητα, στην υπευθυνότητα και στην οργάνωση! Το νέο αυτό φεγγάρι όμως μας δίνει και το εξής μήνυμα: Μην φοβηθείς το συναισθηματικό κενό που μπορεί να νιώσεις, πάρε το χρόνο σου, ακολούθησε την εσωτερική σου φωνή και επιδίωξε ένα νέο βήμα που θα σε φτάσει ψηλά!

Η Νέα Σελήνη του Ιανουαρίου θα φέρει και δυναμικά γεγονότα, συλλογικά είμαστε σε ένα κομβικό σημείο κρίσης και μετάβασης. Η θετική συμμετοχή του Ουρανού από τον Ταύρο και του Κρόνου – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, φανερώνει ότι αναμένονται αλλαγές και ενάρξεις που θα είναι υποστηρικτικές και θα προσφέρουν το αίσθημα της δικαίωσης, της σταθεροποίησης και της εκπλήρωσης!

Τα 4 Ζώδια που θα έχουν τα πιο σημαντικά γεγονότα



Κριός – Μία επαγγελματική έναρξη πολλά υποσχόμενη

Με τη Νέα Σελήνη του Ιανουαρίου το δυναμικό σου στρέφεται στους υψηλούς στόχους που έχεις για την ζωή σου, το μέλλον σου, την καριέρα σου και την κοινωνική σου καταξίωση! Είναι πολύ πιθανό να δεχθείς μία σημαντική πρόταση για ένα επαγγελματικό ξεκίνημα ή για αλλαγή εργασίας, που θα σε βοηθήσει να τονωθεί το εισόδημά σου αλλά και να ενισχυθεί το όραμα, η φιλοδοξία αλλά και η ψυχολογία σου! Παρόλο που βρίσκεσαι σε μία περίοδο έντασης και εκνευρισμού το δώρο αυτό του φεγγαριού είναι η ώθηση που χρειάζεσαι για να πετύχεις έναν στόχο ζωής, που θα φέρει καλύτερες συνθήκες στη ζωή σου!

Καρκίνος - Σχέσεις και Συνεργασίες σε μία νέα Βάση

Σημαντικές απαντήσεις, λύσεις και μία νέα αρχή σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών υπόσχεται η Νέα Σελήνη του μήνα! Ξεκαθαρίζεις μέσα σου με ποιους ανθρώπους μπορείς να έχεις κοινό μέλλον, κοινή προοπτική, κάνεις τα ξεκαθαρίσματά σου και ξεκινάς μία νέα πορεία! Είναι πολύ πιθανή μία ξαφνική πρόταση ή και γνωριμία, που θα φέρει αέρα ανανέωσης στα αισθηματικά ή στα επαγγελματικά σου! Με αυτό το φεγγάρι θα αιφνιδιαστείς από την ροή εξελίξεων που θα έχεις και με ανθρώπους που ήδη γνωρίζεις, όπου τώρα θα δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για την εξέλιξη της σχέσης σας. Είναι ένα φεγγάρι δέσμευσης και υπευθυνότητα, όπου και στον τομέα της συντροφικότητας ανακαλύπτεις πως ότι στηρίζεται σε γερά θεμέλια μπορεί να διατηρηθεί στο πλάι σου!

Ζυγός – Ανανέωση στο σπίτι και στην οικογένεια

Η Νέα Σελήνη του Ιανουαρίου εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο στην ζωή σου, αυτό όμως για σένα Ζυγέ μου μπορεί να μην έρθει ήρεμα και ήσυχα, αλλά μέσα από ένα κύμα έντασης και αναβρασμού! Αυτή την περίοδο είναι πολύ πιθανό να αλλάξεις σπίτι ή επαγγελματική έδρα, ενώ μπορεί να μην το είχες στο πρόγραμμα. Είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ο ρυθμός της καθημερινότητας και της εργασίας σου, ενώ μέσα τα τυχερά συμβάντα αυτού του φεγγαριού είναι και κάποια χρήματα που θα προέλθουν μέσα από μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση ακινήτου! Σε ψυχολογικό υπόβαθρο αυτό το φεγγάρι σε βοηθά να ξεριζώσεις φόβους και ανασφάλειες του χτες.

Αιγόκερως – Νέα Αρχή με Νόημα

Διανύεις την περίοδο των γενεθλίων σου και οι μέρες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα δυναμικές ενεργειακά, ενώ και εσωτερικά νιώθεις επιβεβλημένη την ανάγκη να κλείσεις κεφάλαια και να πας μπροστά! Αυτό το νέο φεγγάρι είναι η ευκαιρία σου, για να πάρεις μία τελική απόφαση, να πεις τα τελευταία σου λόγια, να εφαρμόσεις μία ιδέα, να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου! Παράλληλα η περίοδος αυτή θα φέρει και κάποιες όμορφες αιφνίδιες εξελίξεις στην αισθηματική σου ζωή που θα σε ενθουσιάσουν! Ανανέωση εξωτερικής εμφάνισης, βελτίωση ψυχολογίας αλλά και φυσικής κατάστασης είναι μέσα στις τάσεις της εποχής … Ακολουθείς μία νέα πορεία και το απολαμβάνεις!

Τα 2 Ζώδια που θα έχουν τυχερές εξελίξεις με τη Νέα Σελήνη του Ιανουαρίου

Παρθένος – Μία νέα σελίδα στην αισθηματική σου ζωή

Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω ενεργοποιεί για σένα έναν από τους πιο χαρούμενους και δημιουργικούς τομείς του ωροσκοπίου σου, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο στα αισθηματικά, στην απόλαυση, αλλά και στην ίδια τη χαρά της ζωής. Το τρίγωνο του νέου φεγγαριού με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει ξαφνικές, ευχάριστες εξελίξεις: μία γνωριμία που σε αιφνιδιάζει θετικά, μία επανασύνδεση που γίνεται με εντελώς νέα βάση ή μία ερωτική εξομολόγηση που δεν περίμενες, αλλά σε γεμίζει ενθουσιασμό. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες δείχνει ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται για κάτι επιφανειακό, υπάρχει προοπτική, βάθος και συναίσθημα που μπορεί να σταθεί στο χρόνο. Για αρκετούς Παρθένους, αυτό το φεγγάρι σηματοδοτεί την απόφαση να επενδύσουν συναισθηματικά, αφήνοντας πίσω φόβους και ανασφάλειες του παρελθόντος. Είναι η στιγμή που επιτρέπεις στον εαυτό σου να νιώσει, να ερωτευτεί και να πιστέψει ξανά στη μαγεία της συντροφικότητας.

Ταύρος – Νέα επεκτατικά σχέδια και άνοιγμα οριζόντων

Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω λειτουργεί για σένα σαν ένα δυνατό κάλεσμα για εξέλιξη, επέκταση και άνοιγμα νέων προοπτικών. Το τρίγωνο που σχηματίζει με τον Ουρανό από το ζώδιό σου σου δίνει την τόλμη να σκεφτείς διαφορετικά, να τολμήσεις ένα νέο σχέδιο, ένα ταξίδι, μία σπουδή ή ένα επαγγελματικό άνοιγμα που μέχρι τώρα φάνταζε δύσκολο ή αβέβαιο. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να κάνεις όνειρα με ρεαλισμό: να στηρίξεις τις φιλοδοξίες σου σε σωστή οργάνωση, αλλά και σε ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και σε υποστηρίζουν έμπρακτα. Είναι μία εξαιρετική περίοδος για να μπεις σε νέες συνεργασίες, να οργανώσεις μακροπρόθεσμα σχέδια ή να βάλεις τα θεμέλια για μία σημαντική αλλαγή ζωής. Αυτό το νέο φεγγάρι σου δείχνει ότι όταν συνδυάζεις τόλμη και σταθερότητα, μπορείς να φτάσεις πολύ πιο μακριά απ’ όσο φανταζόσουν.