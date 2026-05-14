Νέα Σελήνη Μαΐου 2026: Η στιγμή για μία σταθερή έναρξη!

Αν περίμενες ή αναζητούσες την κατάλληλη στιγμή για να κάνεις ένα νέο σταθερό ξεκίνημα με καλή προοπτική και γερές βάσεις, ακριβώς τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος που περίμενες. Το Σάββατο στις 16 Μαΐου 2026, σχηματίζεται η Νέα Σελήνη του Μαΐου, στο ζώδιο του Ταύρου, όπου εγκαινιάζει έναν ολοκαίνουργιο και άκρως αποδοτικό κύκλο 28 ημερών, όπου κάθε έναρξη θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία! Όποιο νέο καρπό σπείρουμε από τις 16/5 θα έχει ωριμάσει έως και τις 31/5 και θα έρθει σε ένα τελικό στάδιο ολοκλήρωσης μέχρι το επόμενο νέο φεγγάρι που θα σχηματιστεί στις 15/6

Νέα Σελήνη Μαΐου: Γιατί οι μέρες κρίνονται θετικές;

Ο Ταύρος, είναι κατεξοχήν το ζώδιο που συνδέεται με την ύλη, τα οικονομικά, τις αξίες, την ποιότητα, τις σχέσεις, την συντροφικότητα, καθώς η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που κυβερνά αυτό το ζώδιο! Το επόμενο διάστημα λοιπόν, αναμένεται να είμαστε πιο επικεντρωμένοι σε θέματα που συνδέονται με τα εξής:

Πώς μπορώ να κάνω τη ζωή μου πιο όμορφη και ποιοτική;

Ποια νέα βήματα θα μου εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα;

Πού αξίζει να επενδύσω οικονομικά ή συναισθηματικά;

Η Νέα Σελήνη του Μαΐου, θεωρείται ευοίωνη και για τους εξής λόγους:

Παρατηρούμε μία αμοιβαία υποδοχή του Ερμή και της Αφροδίτης , στην αστρολογία αυτό δηλώνει ότι ο πλανήτης της επικοινωνίας (ο Ερμής) συνεργάζεται άριστα με τον πλανήτη που συνδέεται με τα χρήματα και τα αισθήματα (την Αφροδίτη). Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας λοιπόν είναι εξαιρετική για οικονομικές διαπραγματεύσεις, συμφωνητικά, σημαντικές αγορές ή επενδύσεις που θέλουμε να κάνουμε, αλλά και σε προσωπικό πλαίσιο για φλερτ, αισθηματικές γνωριμίες, εμβάθυνση σχέσεων!

, στην αστρολογία αυτό δηλώνει ότι ο πλανήτης της επικοινωνίας (ο Ερμής) συνεργάζεται άριστα με τον πλανήτη που συνδέεται με τα χρήματα και τα αισθήματα (την Αφροδίτη). Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας λοιπόν είναι εξαιρετική για οικονομικές διαπραγματεύσεις, συμφωνητικά, σημαντικές αγορές ή επενδύσεις που θέλουμε να κάνουμε, αλλά και σε προσωπικό πλαίσιο για φλερτ, αισθηματικές γνωριμίες, εμβάθυνση σχέσεων! Η Αφροδίτη (ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο του Ταύρου) σχηματίζει θετική όψη εξάγωνου με τον Άρη από τον Κριό, αυτή η δημιουργική όψη λειτουργεί άκρως ενθαρρυντικά παρακινώντας για δράση και πρωτοβουλία, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες προοπτικές για οικονομικά, αισθηματικά και ψυχαγωγία!

(ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο του Ταύρου) σχηματίζει θετική όψη με τον από τον Κριό, αυτή η δημιουργική όψη λειτουργεί άκρως ενθαρρυντικά παρακινώντας για δράση και πρωτοβουλία, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες προοπτικές για οικονομικά, αισθηματικά και ψυχαγωγία! Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, της επέκτασης και των ευκαιριών, από το ζώδιο του Καρκίνου, συμμετέχει θετικά στο φαινόμενο, σχηματίζοντας εξάγωνο με τη Νέα Σελήνη. Οι όψεις αυτές προσφέρουν το άνοιγμα, την προοπτική και την διευκόλυνση μέσω της τύχης!

Ποιες δραστηριότητες ευνοούνται με τη Νέα Σελήνη Μαΐου;

Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο και με τόσο θετικούς αστρολογικούς δείκτες, πρώτιστος θα δημιουργήσει το αίσθημα της ψυχολογικής ευφορίας – κάτι που εκλείπει τον τελευταίο καιρό – και θα εντείνει την επιθυμία για επένδυση σε ότι σταθερό και ποιοτικό που έχει προοπτική ή που δίνει χαρά και ικανοποίηση! Δεδομένου ότι ένα νέο φεγγάρι στρέφει πάντα την ενέργειά μας σε μία έναρξη, σε μία εκκίνηση, στην παρούσα χρονική φάση θα σταθούν ευνοϊκές οι ενάρξεις που συνδέονται με τους παρακάτω τομείς:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ: Το διάστημα που ανοίγεται μπροστά μας, είναι εξαιρετικό για εναρκτήριες δραστηριότητες που θα προσφέρουν υλική επάρκεια! Νέα οικονομικά συμφωνητικά, καινούργιες ιδέες και προτάσεις που θα καρποφορήσουν, αναζήτηση νέων πηγών εσόδων, εύρεση λύσεων για οικονομικά ζητήματα που έχουν ταλαιπωρήσει! Παράλληλα η περίοδος είναι εξαιρετική για την πραγματοποίηση μίας αγοράς που μπορεί να ήταν στην σκέψη εδώ και καιρό (πχ αυτοκινήτου).

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Καθώς ο καιρός ανοίγει και κυριαρχεί η δίψα για ανανέωση, αυτό το νέο φεγγάρι προτρέπει για όμορφες ανακατατάξεις στο χώρο μας. Ένα βάψιμο, μία αλλαγή στην διακόσμηση, η προετοιμασία του εξοχικού ή της αυλής ή ακόμα και μία μετακόμιση για κάποιον που βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση σπιτιού, είναι όλα όσα θα προτρέψει αυτό το διάστημα το νέο φεγγάρι!

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ο Ταύρος, όπου σχηματίζεται η Νέα Σελήνη του μήνα, είναι ένα ζώδιο που συνδέεται άμεσα με την αισθητική και την ομορφιά! Είναι λοιπόν μία καλή ευκαιρία για ανανέωση γκαρνταρόμπας, αλλαγή στυλ ή και αισθητικές παρεμβάσεις που θα είναι καλαίσθητες και θα τονώσουν την αυτοπεποίθηση!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ: Το επόμενο διάστημα θα κυριαρχεί παραπάνω η ανάγκη για να απολαύσουμε ποιοτικές στιγμές. Είτε αυτό αφορά μία εξόρμηση στην φύση (άλλωστε ο Ταύρος είναι ζώδιο της γης), είτε μία βραδινή έξοδο για καλό φαγητό, είτε ακόμα και η οργάνωση των καλοκαιρινών διακοπών! Έστω και αν βρισκόμαστε σε μία δύσκολη εποχή για την οικονομία αυτό το νέο φεγγάρι περνάει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι προσαρμόζοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μας στα δεδομένα της εποχής, μας δίνεται η δυνατότητα με έξυπνες επιλογές, να περάσουμε όμορφα, ακόμα και ένα βράδυ στην βεράντα μας, με καλή παρέα και καλό φαγητό!

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ: Καθώς ο Ταύρος που σχηματίζεται το νέο φεγγάρι είναι παιδί της Αφροδίτης, θα παρατηρήσουμε πιο έντονα αυτό το διάστημα να αναπτύσσεται περισσότερο η επιθυμία για συντροφικότητα, για δέσμευση, για επίλυση διαφωνιών! Είναι μία περίοδος που θα ξεκινήσουν νέες σχέσεις, ενώ θα γίνουν βήματα και σχέδια ακόμα και για σταθεροποίηση σε ήδη υπάρχοντες αισθηματικούς δεσμούς!

Τα 4 Ζώδια που μπαίνουν σε περίοδο Αναγέννησης με τη Νέα Σελήνη Μάϊου

Οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που με αυτό το νέο φεγγάρι θα κάνουν μία δυναμική έναρξη με εξαιρετικά ευοίωνες και σταθερές προοπτικές είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες: 13–17 Μαΐου, 15–19 Αυγούστου, 15–19 Νοεμβρίου, 11–15 Φεβρουαρίου! Μετά από μία εποχή ανατροπών που βίωσαν οι παραπάνω εκπρόσωποι του ζωδιακού τώρα μπορούν να κάνουν μία νέα ουσιαστική αρχή!

Ταύρος – Ολικό Restart

Μετά την αποχώρηση του Ουρανού από το ζώδιο σου, έφτασε επιτέλους η στιγμή να αφοσιωθείς στον εαυτό σου, στις δικές σου ανάγκες και να κάνεις τις επιλογές εκείνες που θα φέρουν ανανέωση στη ζωή σου! Η Νέα Σελήνη από το ζώδιο σου, αποτελεί το δικό σου σημείο επανεκκίνησης, όπου αλλάζεις εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, ανανεώνεσαι, τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, βελτιώνεται η ψυχολογία σου και πας μπροστά, πας παρακάτω γυρνώντας μία νέα σελίδα στην ζωή σου! Τις επόμενες μέρες παίρνεις μία σημαντική απόφαση που σε γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό. Μπορεί να είναι μία μετακίνηση, ένα ταξίδι, μία σημαντική επαγγελματική επιλογή, πολύ πιθανή είναι όμως και μία νέα γνωριμία που θα προσφέρει περισσότερη χαρά στη ζωή σου! Είναι μία εξαιρετική συνθήκη για να πάρεις την απόφαση να κάνεις μία σπουδαία έναρξη (όποια και να είναι αυτή) η οποία μάλιστα θα έχει και επιτυχία!

Λέων – Κατακτάς στόχους

Το νέο φεγγάρι του μήνα , είναι εξαιρετικά ευοίωνο για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Λέοντα, καθώς κορυφώνεται στο υψηλότερο σημείο του χάρτη σου, δίνοντας σου την ώθηση να κατακτήσεις στόχους και φιλοδοξίες ζωής! Αυτό το διάστημα είναι πολύ πιθανό να κάνεις μία σημαντική επαγγελματική έναρξη, να δεις μία σπουδαία πρόοδο στην καριέρα σου, να πετύχεις έναν στόχο που περίμενες εδώ και καιρό, ή να δεχθείς μία πρόταση που θα σε πάει μπροστά! Ευνοείται ξεκάθαρα η καριέρα σου και όχι μόνο …. Βλέπεις πιο μακριά, πιο μπροστά το μέλλον, τις προοπτικές και σχεδιάζεις νέα βήματα! Δέχεσαι κοινωνική υποστήριξη, «χτίζεις» καλύτερο όνομα στο χώρο που κινείσαι και πλέον κοιτάς πιο σταθερά προς την κατεύθυνση που ακολουθείς! Δεδομένου ότι με αυτό το φεγγάρι παρατηρούμε και μία αρμονία ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη, να θυμάσαι ότι θα «τρέξουν» με μεγαλύτερη άνεση και υποθέσεις που αφορούν τα αισθηματικά, την ψυχαγωγία ή και την ικανοποίηση μέσω της κοινωνικότητας, των ταξιδιών, ή των προτάσεων που θα δεχθείς!

Σκορπιός – Σχέσεις και συνεργασίες σε μία νέα πορεία

Ένας τομέας της ζωής σου που είχε πληγεί τα τελευταία χρόνια, ήταν ο τομέας των σχέσεων και των συνεργασιών. Η Νέα Σελήνη του Μαΐου λοιπόν, έρχεται για να ανοίξει νέες προοπτικές σε αυτό τον τομέα, χαρίζοντας τα δώρα εκείνα που θα σε κάνουν να πιστέψεις και πάλι στην δύναμη του «μαζί»! Οι μέρες που ανοίγονται μπροστά σου, είναι εξαιρετικά θετικές και ελπιδοφόρες για να ανοίξει ο ορίζοντας για μία νέα σχέση που τώρα μπορεί να μπει στην ζωή σου, να αλλάξει την κοσμοθεωρία σου και να έχει την προοπτική της σταθερότητας. Για σένα που διατηρείς ήδη μία σχέση, φεύγουν τα μαύρα σύννεφα της αμφιβολίας και της αστάθειας και βελτιώνεται η επικοινωνία με το σύντροφό σου, η περίοδος για σένα είναι ευνοϊκή ακόμα και για την οργάνωση ενός ταξιδιού που θα σας ανανεώσει! Ακόμα και στον επαγγελματικό τομέα, η περίοδος ανοίγει νέες προοπτικές για να δεχθείς ευεργεσίες μέσω των άλλων, αυτό μπορεί να φανερώνει ότι θα δεχθείς μία νέα πρόταση συνεργασίας, ή θα βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες. Δεδομένου ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μία αρμονία ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη, θα έχεις θετικές εξελίξεις και σε ζητήματα εργασιακά – οικονομικά!

Υδροχόος – Βάζεις νέες σταθερές βάσεις στη ζωή σου

Τα τελευταία χρόνια ήταν σαν να βίωσες δυνατά ρίχτερ ανατροπών που γύρισαν «τούμπα» τη ζωή σου! Η αστάθεια που επικράτησε, θα αρχίσει να φεύγει με αυτό το νέο φεγγάρι, που σου δίνει την δυναμική να ξεπεράσεις το παρελθόν, να εμψυχωθείς ψυχολογικά και να κάνεις τα βήματα εκείνα για να χτίσεις σταθερές βάσεις στην ζωή σου Υδροχόε μου! Η Νέα Σελήνη του Μάη, είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για να βελτιώσεις το επίπεδο διαβίωσής σου, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάνεις κάποιες έξυπνες και πρακτικές αλλαγές στο σπίτι, κάνεις μία μετακόμιση, παίρνεις την απόφαση για μία συμβίωση, γενικά ευνοούνται χωροταξικές αλλαγές αλλά και αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα και την διαβίωσή σου! Μερικά από τα θετικά χαρακτηριστικά αυτού του φεγγαριού είναι πως ξεπερνιούνται οικογενειακά προβλήματα, βελτιώνονται οι συνθήκες στην εργασία, ενώ μικρές αποδράσεις, και κάποιες μικρές αλλά θετικές εξελίξεις στα αισθηματικά θα αποτελέσουν το κερασάκι στην τούρτα για να πεις πως μετά από καιρό ήρθαν επιτέλους και για σένα καλύτερες μέρες!