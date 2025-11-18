Νέα Σελήνη Νοεμβρίου 2025: Αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Στις 20 Νοεμβρίου 2025, σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού, ένα σημαντικό αστρολογικό φαινόμενο – ειδικά αυτό το μήνα – εγκαινιάζοντας έναν ολοκαίνουργιο κύκλο σημαντικών, αιφνιδιαστικών εξελίξεων που θα φέρουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την ουσιαστική αναγέννηση με ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα…

Η μηνιαία συνάντηση του Ήλιου και της Σελήνης, εγκαινιάζει πάντα ένα νέο κύκλο εξελίξεων που έχει διάρκεια 28 ημερών … Στις 20 Νοεμβρίου το “ραντεβού” των φώτων γίνεται στο ζώδιο που συμβολίζει το τέλος και την αναγέννηση, το πάθος, το χρήμα, τον έλεγχο, την εξουσία, την δύναμη … Ένα ζώδιο που συμβολίζει την ολοκληρωτική μεταμόρφωση… Στο φαινόμενο αυτό, συμμετέχει ο Ουρανός από το ζώδιο του Ταύρου, φέρνοντας απρόσμενες εξελίξεις, αποκαλύψεις, αλλαγή δεδομένων, αποσυντονισμό και αποδέσμευση από ότι μας κρατά στάσιμους και δεν μας επιτρέπει να εξελιχθούμε….

Παράλληλα, παρατηρούμε και την θετική συμμετοχή του Δία από τον Καρκίνο και του Κρόνου και του Ποσειδώνα από τους Ιχθύες που σχηματίζουν τρίγωνο, έτσι μας δίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα ότι μέσα στο κλίμα του αιφνιδιασμού θα δοθούν και σπουδαίες ευκαιρίες ανάπτυξης, προόδου, εξέλιξης, σταθεροποίησης και εκπλήρωσης ονείρων και σχεδίων! Η Νέα Σελήνη του Νοεμβρίου μας αφυπνίζει, βγάζει αλήθειες στο φως και μας προτρέπει να μεταμορφώσουμε ουσιαστικά τη ζωή μας, ανακαλύπτοντας ότι κάθε απρόσμενο γεγονός, φέρνει πάντα μαζί του και ένα δώρο!

Τα ζώδια που θα δουν άμεσες και δυναμικές ενάρξεις στη ζωή τους αυτό το διάστημα είναι οι: Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι του 3ου δεκαημέρου (δηλαδή οι γεννημένοι 18–20/5, 20–22/8, 20–22/11, 17–19/2).

Η περίοδος αυτή κρίνεται ενθουσιώδης με επιτυχίες και εκπλήξεις για: Καρκίνους που έχουν γεννηθεί 20–22/7 & Ιχθύες που έχουν γενέθλια 18–20/3.

Ποια σημαντική έναρξη θα έχει κάθε ζώδιο με τη Νέα Σελήνη Νοεμβρίου;

Κριός

Με τη Νέα Σελήνη του Νοεμβρίου καλείσαι να κάνεις restart σε κάτι που σε είχε κουράσει ή σε είχε κρατήσει πίσω εδώ καιρό! Κλείνεις παλιά χρέη, οφειλές, αναδιοργανώνεις τα οικονομικά που συνδέονται με τρίτους, ενώ παρατηρείς να γίνονται και αλλαγές στα συναισθήματά σου στον τομέα των σχέσεων! Η ευκαιρία σου είναι να κλείσεις έναν κύκλο οικονομικής πίεσης, να λάβεις μια στήριξη ή να δεις μια οικονομική ρύθμιση να προχωρά. Στα αισθηματικά, μπορείς να ενισχύσεις την εμπιστοσύνη με έναν άνθρωπο που γνωρίζεις καλά ή διατηρείς έναν σύνδεσμο! Η πρόκληση βρίσκεται στο απρόβλεπτο: μια αποκάλυψη, ένα έξοδο ή μια ξαφνική αλλαγή συμφωνίας μπορεί να σε ταράξει. Διατήρησε την ψυχραιμία και την ευελιξία σου ώστε να μην χάσεις τον έλεγχο.

Ταύρος

Η Νέα Σελήνη επηρεάζει άμεσα τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Καλείσαι να προχωρήσεις σε ένα ειλικρινές, καθαρό ξεκίνημα με έναν άνθρωπο που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Η ευκαιρία σου είναι να έρθει μια νέα δέσμευση, μια συνεργασία ή μια συμφωνία που σου δίνει ασφάλεια και προοπτική. Ένα πρόσωπο στέκεται στο πλευρό σου με διάθεση ουσιαστικής στήριξης. Η πρόκληση είναι ο Ουρανός στο ζώδιό σου: φέρνει ξαφνικές αντιδράσεις, ανατροπές, αλήθειες που δεν περίμενες ή αιφνίδιες αλλαγές στις προτεραιότητές σου. Το μάθημα εδώ είναι να μην προσπαθήσεις να κρατήσεις κάτι με το ζόρι, αλλά να εμπιστευτείς την αλλαγή.

Δίδυμος

Η Νέα Σελήνη σε ωθεί να κάνεις ένα σημαντικό νέο ξεκίνημα στην καθημερινότητά σου: αλλαγές στην εργασία, στην ρουτίνα, στις υποχρεώσεις, στις συνήθειες. Καλείσαι να βάλεις τάξη, να κλείσεις εκκρεμότητες και να καθαρίσεις το πρόγραμμα και το περιβάλλον σου από ό,τι σου απορροφά ενέργεια. Η ευκαιρία σου είναι να πάρεις μια ουσιαστική επαγγελματική ανάσα—είτε μέσα από ένα νέο project, μια βελτίωση στη συνεργασία σου, είτε μέσα από καλύτερη οργάνωση που θα σε απογειώσει. Επίσης μπορείς να υιοθετήσεις μια νέα συνήθεια που θα αλλάξει την ποιότητα της ζωής σου. Η πρόκληση έρχεται από ξαφνικές αλλαγές στο ωράριο, απρόβλεπτες πιέσεις στη δουλειά που διεγείρουν το στρες! Μην αφήσεις το χάος γύρω σου να σε παρασύρει — ο έλεγχος χτίζεται βήμα βήμα.

Καρκίνος

Αυτό το νέο φεγγάρι σου φέρνει ένα νέο ξεκίνημα στα ερωτικά, στα δημιουργικά σου σχέδια, στη χαρά της ζωής. Μια σχέση, μια γνωριμία, ένα πάθος ή ένα προσωπικό όραμα μπορεί τώρα να αναγεννηθεί και να αποκτήσει προοπτική.

Η ευκαιρία σου είναι μεγάλη: βρίσκεις υποστήριξη από τους σωστούς ανθρώπους, ανοίγει η καρδιά σου, παίρνεις θάρρος να κυνηγήσεις το ταλέντο σου ή να προχωρήσεις μια δημιουργική ιδέα που μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό. Για πολλούς, είναι και φάση συναισθηματικής θεραπείας και αισθηματικής επανασύνδεσης

Η πρόκληση βρίσκεται σε απρόσμενες αντιδράσεις φίλων, ομάδων ή προσώπων που μέχρι τώρα θεωρούσες ως δεδομένο. Κάποιος μπορεί να δείξει ζήλια, απόσταση ή να αλλάξεις την στάση του απέναντί σου.

Λέων

Η Νέα Σελήνη επηρεάζει στενά θέματα που συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια, τις προσωπικές σου βάσεις. Καλείσαι να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα σε αυτούς τους τομείς, μία χωροταξική αλλαγή για παράδειγμα μία μετακόμιση, μία συγκατοίκηση, ή καλείσαι να αλλάξεις ριζικά και να δώσεις λύσεις σε προβλήματα του παρελθόντος!

Η ευκαιρία σου είναι να βρεις επιτέλους σταθερότητα εκεί που την έχεις ανάγκη. Μπορεί να πάρεις μια σημαντική απόφαση για ένα χώρο, ένα ακίνητο, ή να καταφέρεις να θεραπεύσεις μία δύσκολη οικογενειακή κατάσταση.

Η πρόκληση έρχεται από το πεδίο της δουλειάς: ξαφνικά γεγονότα ή ανατροπές στην καριέρα μπορεί να σε πιέσουν ή να σε αναγκάσουν να προσαρμοστείς σε νέα δεδομένα

Παρθένος

Η Νέα Σελήνη φέρνει για σένα ένα νέο ξεκίνημα στην επικοινωνία, στις επαφές, στις συμφωνίες και στις μετακινήσεις. Καλείσαι να ανοίξεις έναν νέο κύκλο μάθησης, σκέψης και εξωστρέφειας. Μία είδηση, ένα μήνυμα ή μια συζήτηση μπορεί να σε ωθήσει να αλλάξεις κατεύθυνση στα σχέδιά σου. Η ευκαιρία σου είναι να προχωρήσεις μια συμφωνία, ένα επαγγελματικό άνοιγμα, μια συνεργασία, ή να ξεκινήσεις κάτι που θα εξελιχθεί σε σημαντικό όφελος. Μπορεί να είναι και ένα ταξίδι που ανοίγει δρόμους.

Η πρόκληση βρίσκεται σε ξαφνικές αλλαγές στα σχέδια ή απρόβλεπτες αντιδράσεις ατόμων από το περιβάλλον σου. Ίσως χρειαστεί να προσαρμοστείς γρήγορα ή να αναθεωρήσεις μια ιδέα που θεωρούσες ως δεδομένη.

Ζυγός

Με τη Νέα Σελήνη του Νοεμβρίου καλείσαι να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα στα οικονομικά σου: εισοδήματα, διαχείριση χρημάτων, σταθερότητα και ασφάλεια. Είναι η στιγμή να αλλάξεις τρόπο σκέψης γύρω από το τί «κερδίζω» αλλά και το τι «αξίζω».

Η ευκαιρία σου είναι να αυξήσεις τα έσοδά σου μέσα από μια νέα συνεργασία, μια πρόταση ή μια αλλαγή στη δουλειά. Μπορεί επίσης να βρεις έναν πιο λειτουργικό τρόπο διαχείρισης. Η πρόκληση έρχεται από απρόβλεπτες δαπάνες ή μια ξαφνική αλλαγή σε μία οικονομική συμφωνία. Μην αφήσεις τον φόβο να σε κρατήσει πίσω, προσαρμόσου με ωριμότητα.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη σχηματίζεται στο ζώδιό σου και σου ζητά να ανανεωθείς ολοκληρωτικά: ταυτότητα, στόχοι, εικόνα, προτεραιότητες. Είναι η δική σου προσωπική αναγέννηση.

Η ευκαιρία σου είναι τεράστια: μπορείς να θέσεις νέους στόχους, να ξεκινήσεις κάτι σημαντικό, να αλλάξεις ρότα και να δεις άμεση πρόοδο. Οι εξελίξεις της εποχής σε βοηθούν να αναγνωρίσεις ποιες είναι οι προσωπικές σου επιθυμίες! Η πρόκληση είναι οι ξαφνικές αντιδράσεις από το περιβάλλον, ειδικά από συνεργάτες η και το σύντροφο. Μπορεί να εμφανιστούν ρήξεις, απρόβλεπτες συμπεριφορές ή αλήθειες που σε ταράζουν. Προστάτεψε την ισορροπία σου, χωρίς να φοβάσαι την αλλαγή.

Τοξότης

Η Νέα Σελήνη του Νοεμβρίου έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα για το ζώδιο σου! Ανακαλύπτεις αλήθειες που είχες καλά κρυμμένες μέσα σου, ενώ έρχονται στο φως και μυστικά που μπορεί να αφορούν προσωπικές σου υποθέσεις! Καλείσαι να κλείσεις έναν κύκλο από μέσα προς τα έξω. Η ευκαιρία σου είναι να θεραπεύσεις κάτι που σε βαραίνει και να βρεις εσωτερική ηρεμία. Μπορεί επίσης να ολοκληρώσεις μια μυστική υπόθεση ή να πάρεις στήριξη από εκεί που δεν το περιμένεις.

Η πρόκληση έρχεται από αιφνίδιες ανατροπές στην καθημερινότητα ή στη δουλειά σου. Μην παρασύρεσαι από το άγχος και διατήρησε πιο ασφαλή τα μυστικά σου!

Αιγόκερως

Το νέο φεγγάρι επηρεάζει στενά τον τομέα των φίλων, των ομάδων και των στόχων σου. Ένα νέο ξεκίνημα γίνεται μέσα από τις επαφές σου, ένα συλλογικό έργο, ή ένα μεγάλο όνειρο που θες να κάνει επιτέλους το βήμα μπροστά. Η ευκαιρία σου είναι να ενταχθείς σε μια ομάδα που σε υποστηρίζει, να κάνεις μια σημαντική γνωριμία ή να προχωρήσεις ένα σχέδιο που έχει μέλλον. Κάποιος άνθρωπος γίνεται τώρα σύμμαχός σου. Η πρόκληση είναι να αποδεχθείς ότι αυτό το διάστημα άλλα περίμενες να εξελιχθούν και άλλα γίνονται εντέλει! Πιθανότατα να αιφνιδιαστείς από την εξέλιξη που θα υπάρξει με ένα φιλικό πρόσωπο του χτες!

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη φέρνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα σου. Καλείσαι να κάνεις μια σημαντική στροφή, να αλλάξεις κατεύθυνση ή να ανοίξεις έναν επαγγελματικό κύκλο με περισσότερη δύναμη. Η ευκαιρία σου είναι να αναβαθμιστείς επαγγελματικά, να λάβεις αναγνώριση, να κερδίσεις στήριξη από ανώτερα πρόσωπα ή να ξεκινήσεις ένα νέο έργο που σε ανεβάζει επίπεδο. Η πρόκληση προέρχεται από απρόβλεπτα γεγονότα στο σπίτι ή στην προσωπική ζωή. Μια μετακίνηση, μια αλλαγή χώρου ή μια ένταση στην οικογένεια μπορεί να σε ταράξει.

Ιχθύς

Η Νέα Σελήνη ανοίγει έναν νέο κύκλο επέκτασης για : σπουδές, ταξίδια, νέες γνώσεις, νέες ιδέες, ανανέωση τρόπου σκέψης. Καλείσαι να προχωρήσεις μπροστά με πίστη και διορατικότητα. Η ευκαιρία σου είναι να ξεκινήσεις μία νέα δραστηριότητα, να ταξιδέψεις, να υπογράψεις κάτι σημαντικό, ή να δεις μια προσωπική φιλοδοξία να παίρνει μπρος. Το σύμπαν σε προστατεύει έντονα τώρα.

Η πρόκληση βρίσκεται στις μετακινήσεις, στις επικοινωνίες ή σε ξαφνικές αναβολές που μπορεί να σε εκνευρίσουν.