Νέα Ζηλανδία: Ξεκινά εκστρατεία αναζήτησης «συντρόφου» για ένα σπάνιο σαλιγκάρι

Μέχρι και τα σαλιγκάρια δυσκολεύονται να βρουν σύντροφο, κάτι που είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση του Ned. Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο σαλιγκάρι που ανακαλύφθηκε στη Νέα Ζηλανδία και έχει ελάχιστες πιθανότητες να βρει σύντροφο, λόγω του αριστερόστροφου κελύφους του, γεγονός που έχει προκαλέσει εθνική εκστρατεία.

Σχεδόν όλα τα κοινά σαλιγκάρια κήπου έχουν κελύφη που στρέφονται προς τα δεξιά, αλλά το κέλυφος του Νεντ που στρέφεται προς τα αριστερά είναι σαν μια κατοπτρική εικόνα, με αποτέλεσμα ένα αναστρεφόμενο κέλυφος και αντίστροφα αναπαραγωγικά όργανα – μια διαμόρφωση που επηρεάζει περίπου 1 στα 40.000 σαλιγκάρια.

Τα σαλιγκάρια με κέλυφος και αναπαραγωγικά όργανα στην αντίθετη πλευρά δεν μπορούν να ζευγαρώσουν μεταξύ τους, οπότε, εκτός αν βρεθεί ένα άλλο σαλιγκάρι με παρόμοια δομή, ο Νεντ θα αναγκαστεί να ζήσει μια ζωή χωρίς αναπαραγωγική διαδικασία.

Ο Νεντ – που πήρε το όνομά του από τον διάσημο αριστερόχειρα γείτονα των Σίμπσον, Νεντ Φλάντερς – ανακαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα σε έναν κήπο στο Γουαϊραράπα, μια ώρα βόρεια του Ουέλλινγκτον.

Η εικονογράφος και συγγραφέας Giselle Clarkson σκάλιζε λαχανικά στον κήπο της, όταν ένα σαλιγκάρι έπεσε στο χώμα. Ήταν έτοιμη να το πετάξει, όταν παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Κάτι ήταν διαφορετικό, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι – η πρώτη σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό ήταν ότι ήταν διαφορετικό είδος», λέει στον Guardian. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι το κέλυφος του σαλιγκαριού ήταν στριμμένο προς τα αριστερά.

«Όταν βλέπεις κάτι χιλιάδες φορές με τον ένα τρόπο και ξαφνικά το βλέπεις με τον αντίθετο τρόπο, είναι αρκετά παράξενο».

Η εκστρατεία αναζήτησης συντρόφου για τον Ned

Η Clarkson είχε εξοικειωθεί με τα σαλιγκάρια με αριστερόστροφη σπείρα μέσω της δουλειάς της στο περιοδικό New Zealand Geographic και αμέσως κατάλαβε ότι είχε να κάνει με κάτι ξεχωριστό. Έφτιαξε ένα σπίτι για τον Ned σε ένα γυάλινο ενυδρείο και επικοινώνησε με το περιοδικό για να τους ενημερώσει για την ανακάλυψή της. Από τότε, έχουν ξεκινήσει μια εθνική εκστρατεία για να βρουν σύντροφο για τον Ned.

Η εκστρατεία προτρέπει τους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας να ψάξουν στους κήπους και τα πάρκα τους για σαλιγκάρια με αριστερόστροφη σπείρα και ζητά από όσους έχουν την τύχη να βρουν ένα να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Ο Νεντ μπορεί να είναι σπάνιος, αλλά η κατάστασή του δεν είναι η πρώτη που τραβά την προσοχή. Το 2017, ξεκίνησε μια διεθνής αναζήτηση για να βρεθεί σύντροφος για τον Τζέρεμι, έναν άλλο μοναχικό σαλιγκάρι με αριστερόστροφο κέλυφος που ανακαλύφθηκε στο Λονδίνο. Ο Τζέρεμι τελικά ζευγάρωσε με ένα από τα δύο σαλιγκάρια σαν και αυτό που εντοπίστηκαν.

Ο Νεντ είναι ένα κοινό σαλιγκάρι κήπου, ένα εισαγόμενο είδος που θεωρείται παράσιτο στους κήπους της Νέας Ζηλανδίας. Μερικοί κηπουροί μπορεί να υψώσουν τα φρύδια τους στην προσπάθεια να αυξηθεί ο πληθυσμός τους – ακόμα και αν είναι μόνο μια χούφτα – αλλά η εκστρατεία έχει έναν ευρύτερο σκοπό.

«Στόχος μας είναι να συνδέσουμε τους ανθρώπους με το περιβάλλον», είπε η Κάθριν Γουλφ, συντάκτρια του New Zealand Geographic.

«[Είναι] ελαφρύ και διασκεδαστικό, αλλά ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει και μια πύλη προς βαθύτερα θέματα, όπως η κηπουρική, η κατανόηση του φυσικού κόσμου και οι περίεργες περιπλοκές της αναπαραγωγής», είπε.

Αυτό το μήνα, μια μελέτη αποκάλυψε ότι η σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση είχε μειωθεί κατά 60% σε 200 χρόνια και ότι η εξοικείωση των παιδιών με τη φύση, καθώς και η πρασίνιση των αστικών χώρων, ήταν μερικές από τις καλύτερες μεθόδους για να αντιστραφεί αυτή η πτώση.