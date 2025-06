Νέες αποκαλύψεις για τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ: Κατασκόπευε επί δεκαετίες γυναίκες στο Harrods

Νέες αποκαλύψεις αναφέρουν ότι ο Μοχάμεντ αλ Φαγέντ φέρεται να χρησιμοποιούσε κάμερες για να παρακολουθεί κρυφά πελάτες στα δοκιμαστήρια του Harrods.

Τις αποκαλύψεις έκανε στο βιβλίο της Άλισον Κέρβιν «The Monster of Harrods: Al-Fayed and the secret, shameful history of a British institution» που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη πρώην σωματοφύλακάς του, ο Biggie.

Δείτε αναλυτικά όλες τις αποκαλύψεις που έκανε ο Biggie για τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.