Νέο Peugeot 308: Έναρξη παραγγελιών στα νέα μοντέλα 308 και 308 SW και τιμές

Η νέα γενιά των Peugeot 308 και Peugeot 308 SW είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας ένα ακόμη δυναμικό κεφάλαιο για την μάρκα. Με έντονη γαλλική σχεδιαστική ταυτότητα, τεχνολογία και μια πλήρη γκάμα κινητήρων, τα νέα 308 έρχονται να ενισχύσουν τη δύναμη της επιλογής και να επαναπροσδιορίσουν την οδηγική απόλαυση. Η Peugeot προσφέρει τα νέα μοντέλα 308 και 308 SW με τέσσερεις επιλογές κινητήρων – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό και diesel – και τέσσερεις εκδόσεις εξοπλισμού, Style, Style Plus, Allure, GT.

Σχεδιασμένα στη Γαλλία και κατασκευασμένα στο εργοστάσιο της Μιλούζ, τα νέα 308 ενσωματώνουν τη φιλοσοφία “Serious About Driving”, προσφέροντας δυναμισμό, αποδοτικότητα και απόλαυση σε κάθε διαδρομή.

Εντυπωσιακό στυλ

Με δυναμική χαμηλή σιλουέτα, φωτιζόμενο εμπρός λογότυπο και την εμβληματική φωτεινή υπογραφή με τις τρεις LED νυχιές, τα νέα 308 εκφράζουν με τον πιο σύγχρονο τρόπο τη γαλλική αισθητική και την τεχνολογική υπεροχή της μάρκας. Αποτελούν τα πρώτα μοντέλα της Peugeot με φωτιζόμενο εμπρός λογότυπο, ένα στοιχείο που ενισχύει την ταυτότητα και την παρουσία τους στον δρόμο. Το ραντάρ εγγύτητας, που είναι διακριτικά ενσωματωμένο πίσω από το λογότυπο, παραμένει αόρατο διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Πάνω από το λογότυπο, μία σειρά φωτεινών ινών υπογραμμίζει κομψά τη μάσκα και «οδηγεί» το βλέμμα προς τα νέα εμπρός φώτα. Η νέα μάσκα διαθέτει επεξεργασία στο χρώμα του αμαξώματος και ενσωματώνεται αρμονικά στην συνολική εικόνα, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των μοντέλων της Peugeot

Τα χαρακτηριστικά

Τα στοιχεία της μάσκας έχουν αραιότερη διάταξη στο κέντρο για βελτιστοποίηση της ροής αέρα και γίνονται πιο πυκνά προς τα άκρα. Σε συνδυασμό με τις εισαγωγές αέρα του νέου προφυλακτήρα που κατευθύνουν τη ροή του αέρα προς το εσωτερικό των θόλων των τροχών, βελτιώνεται η αεροδυναμική. Χάρη στις βελτιστοποιήσεις, τα νέα 308 κατατάσσονται στα πιο αεροδυναμικά μοντέλα της κατηγορίας C, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση κατανάλωσης καυσίμου όσο και στη βελτίωση της αυτονομίας στις Plug-in Hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Για πιο δυναμική όψη, τα φωτιστικά σώματα έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα, σε δύο οριζόντιες σειρές (μεσαία φώτα πάνω, μεγάλα κάτω). Χάρη στις εξαιρετικά συμπαγείς μονάδες LED, τα φώτα ενσωματώνονται διακριτικά στον προφυλακτήρα και είναι σχεδόν αόρατα όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Ο δυναμισμός της σχεδίασης αντικατοπτρίζεται στο εσωτερικό

Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, καθαρές, αρμονικές γραμμές και το διάσημο Peugeot i-Cockpit που προσφέρει μια έντονη εμπειρία οδήγησης με συμπαγές και γρήγορο τιμόνι, ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 10", πέντε διαμορφώσιμα i-Toggles και αναβαθμισμένα γραφικά 3D στην έκδοση GT. Υλικά υψηλής ποιότητας και προηγμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και άνεσης.

Τα νέα Peugeot 308 διαθέτουν σπορ εμπρός καθίσματα, με κομψή σχεδίαση και εξαιρετική στήριξη. Τα καθίσματα φέρουν την πιστοποίηση AGR — μια διάκριση που απονέμεται από ανεξάρτητη ένωση ιατρών και επαγγελματιών υγείας για τις εργονομικές τους ιδιότητες και το ευρύ φάσμα προσαρμογών. Στις εκδόσεις Allure και GT, προσφέρονται επίσης προαιρετικά οι λειτουργίες μασάζ και θέρμανσης για τα εμπρός καθίσματα.

Εκδόσεις και επίπεδα εξοπλισμού

Τα νέα Peugeot 308 και 308 SW διατίθενται σε τέσσερις εκδόσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Style

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός με νέες ζάντες αλουμινίου 16”, Full LED προβολείς, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα Peugeot i Connect, ασύρματο Mirror Screen, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Keyless Start (εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί), πίσω αισθητήρες στάθμευσης και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένου Active Safety Brake με κάμερα και ραντάρ και σύστημα διατήρησης λωρίδας.

Style Plus

Επιπλέον της έκδοσης Style, μεταξύ άλλων διαθέτει Σύστημα Peugeot i-Connect Navigation που περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD με συνδεδεμένη πλοήγηση 3D και αναγνώριση φωνητικών εντολών, Σύστημα Vision Park 1 με κάμερα οπισθοπορείας 180° HD, Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Allure

Αναβαθμισμένη αισθητική με νέες ζάντες αλουμινίου 17", σκούρα πίσω κρύσταλλα, Keyless Access / Start (είσοδος και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί), HD κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης. Στο εσωτερικό συνδεδεμένη πλοήγηση, σπορ καθίσματα σε συνδυασμό ύφασμα με τεχνητό δέρμα. Διαθέτει επιπλέον διακοσμητικά στοιχεία σε γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα και εμπλουτισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό άνεσης.

GT

Η κορυφαία έκδοση συνδυάζει την τεχνολογία Peugeot LED Matrix, φωτιζόμενη μάσκα και λογότυπο, ζάντες 18" diamond cut και 3D ψηφιακό πίνακα οργάνων. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι επενδύσεις Alcantara με δυνατότητα επιλογής καθισμάτων με θέρμανση και λειτουργία μασάζ (προαιρετικός εξοπλισμός) και τα σπορ πεντάλ αλουμινίου. Το σύστημα Peugeot i Connect Advanced με συνδεδεμένη πλοήγηση TomTom, εξατομικευμένα i-Toggles και πακέτο Connect Plus προσφέρει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και απομακρυσμένες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής MyPeugeot.

Oλοκληρωμένη γκάμα κινητήρων για κάθε ανάγκη

Με τα νέα 308 και 308 SW η Peugeot ενισχύει τη δύναμη της επιλογής. Είναι τα μόνα μοντέλα στην κατηγορία τους που είναι διαθέσιμα με πληθώρα συστημάτων κίνησης. Διατίθενται σε τέσσερις επιλογές κινητήρων, τρεις εξηλεκτρισμένες και μία diesel, καλύπτοντας κάθε τύπο μετακίνησης.

100% Ηλεκτρικό E-308

Η ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 156 hp και 270 Nm ροπής, συνδυαζόμενη με μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh καθαρή χωρητικότητα), προσφέροντας αυτονομία έως 450 km, κύκλος WLTP, αυξημένη κατά 34 km σε σχέση με πριν.

Διαθέτει αντλία θερμότητας, τριφασικό φορτιστή 11 kW στάνταρ, ταχεία φόρτιση DC 100 kW, λειτουργία V2L και καλώδια φόρτισης Mode2 και Mode3 στον βασικό εξοπλισμό. Όπως όλα τα επιβατικά ηλεκτρικά μοντέλα της PEUGEOT, επωφελείται από το πρόγραμμα Peugeot Electric Promise με 8ετή εγγύηση ή 160.000 km για την μπαταρία κίνησης.

Plug-in Hybrid 195 hp

Συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 125 hp με υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων 150 hp, αποδίδοντας συνολικά 195 hp μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων e DCS7. Η νέα μπαταρία 17,2 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 km σε μικτό κύκλο WLTP ή 99 km σε αστικό περιβάλλον, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Με μικτή κατανάλωση 2,2lt/100 km και ρύπους CO2 50gr/km εξασφαλίζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς δεν επιβαρύνονται με εταιρικό φόρο χρήσης. Παράλληλα, η νέα γενιά 308 PHEV διατηρεί το πλεονέκτημα του μεγαλύτερου χώρου αποσκευών στην κατηγορία (314lt).

Hybrid 145 hp

Το έξυπνο υβριδικό σύστημα 48V με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCS6 αποδίδει 145 hp. Σε αστικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί έως και 50% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, με μηδενικές εκπομπές, εξασφαλίζοντας μικτή κατανάλωση μόλις 4,7 l/100 km. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 52lt προσφέρει αυτονομία 1.100km. Σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες, αποτελεί η ύπαρξη εκδόσεων με μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης.

Diesel 1.5 BlueHDi 130 hp

Για όσους απολαμβάνουν την οδήγηση και αναζητούν τη μέγιστη αποδοτικότητα στο ταξίδι, η Peugeot συνεχίζει να προσφέρει τον δοκιμασμένο τετρακύλινδρο 1.5 λίτρων BlueHDi 130 hp. Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο EAT-8 σχέσεων, αποτελεί ιδανική επιλογή για εντατική χρήση και μεγάλες χιλιομετρικές καλύψεις, προσφέροντας υψηλή οικονομία καυσίμου και ομαλή λειτουργία. Στην περίπτωση του κινητήρα Diesel 1.5 BlueHDi 130 hp, υπάρχει σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες με εκδόσεις χωρίς εταιρικό φόρο χρήσης.

Τιμολογιακή τοποθέτηση

Παρά τον σημαντικά ενισχυμένο εξοπλισμό και τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, η νέα γενιά 308 προσφέρεται με χαμηλότερη τιμή εκκίνησης (από 24.900€) σε σχέση με πριν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της. Παράλληλα προσφέρει φορολογικά οφέλη στους εταιρικούς χρήστες καθώς διατίθεται σε εκδόσεις με μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης, σε όλους τους κινητήρες Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, Diesel.



Οι αρχικές τιμές ανά κινητήρα διαμορφώνονται ως εξής: