Νέο Pirelli P Zero

Η απόκριση στο χειρισμό και οι μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ελαστικού, χάρη στις τεχνικές εικονικής ανάπτυξης και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το εμβληματικό ελαστικό της Pirelli, η προτιμώμενη επιλογή των κορυφαίων κατασκευαστών premium και prestige αυτοκινήτων παγκοσμίως, εισέρχεται πλέον στην πέμπτη του γενιά. Για 40 χρόνια, αποτελεί σύμβολο τεχνολογικής καινοτομίας. Η Pirelli παρουσιάζει την πέμπτη γενιά του εμβληματικού P Zero: το κορυφαίο μοντέλο μιας οικογένειας ελαστικών που, από το 1985, είναι συνώνυμο των επιδόσεων και της ασφάλειας. Το P Zero ήταν το πρώτο που καθιέρωσε την αγορά ελαστικών Ultra-High Performance (UHP) και εξελίσσεται συνεχώς για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των premium και prestige αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η οικογένεια P Zero, που προέρχεται από την πολυετή εμπειρία της Pirelli στους αγώνες αυτοκινήτου, έχει επεκταθεί, καλύπτοντας τις ανάγκες της high-end αγοράς με ένα πλήρες φάσμα ελαστικών.

Tα χαρακτηριστικά του νέου P Zero

Οι καινοτομίες του νέου P Zero επιτεύχθηκαν μέσω προηγμένων τεχνολογιών ανάπτυξης. Χάρη στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ειδικών αλγορίθμων της Pirelli, οι μηχανικοί έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας δημιούργησαν πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρουν ασύγκριτη κατανόηση της δυναμικής της απόδοσης των ελαστικών. Η εικονική δοκιμή πρωτοτύπων διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης και βελτιστοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους.

Το νέο P Zero διακρίνεται για την εξαιρετική απόδοση και ασφάλεια που παρέχει. Διαθέτει βελτιωμένη συμπεριφορά, όπως αποδεικνύεται από δοκιμές σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, καθώς και μειωμένες αποστάσεις φρεναρίσματος. Από την κυκλοφορία του, το ελαστικό διαθέτει βαθμολογία «A» στην ευρωπαϊκή ετικέτα στην πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Η ανάπτυξη του νέου P Zero επικεντρώθηκε στη δομή και τον σχεδιασμό του πέλματος, με αναβαθμισμένες αυλακώσεις και βελτιστοποιημένο αποτύπωμα, που προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση στις στροφές. Η πιο ισορροπημένη επιφάνεια επαφής βελτιώνει επίσης την απόδοση στο φρενάρισμα και την αντοχή στη φθορά, εξασφαλίζοντας σταθερές επιδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Το νέο P Zero ξεχωρίζει και αισθητικά, χάρη στη νέα σχεδίαση με έντονες αντιθέσεις στα χαρακτηριστικά του πλευρικού τοιχώματος.

Η νέα σειρά P Zero

Το ελαστικό πέμπτης γενιάς P Zero είναι διαθέσιμο σε διαστάσεις από 18 έως 23 ίντσες, με περισσότερους από 50 κωδικούς ήδη διαθέσιμους στην αγορά. Αυτοί συμπληρώνουν την υπάρχουσα σειρά P Zero, καλύπτοντας πλήρως την premium και prestige αγορά για κάθε εφαρμογή.

Τα περισσότερα νέα μοντέλα διαθέτουν τις εξειδικευμένες τεχνολογίες της Pirelli, όπως το Elect: ένα τεχνολογικό πακέτο ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτρικά και plug-in hybrid οχήματα, που αυξάνει την αυτονομία έως και 10% χάρη στη μειωμένη αντίσταση κύλισης και στις λύσεις που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις υψηλής ροπής και μειωμένου θορύβου.

Επιπλέον, οι μηχανικοί της Pirelli εργάζονται ήδη για να εξοπλίσουν δεκάδες αυτοκίνητα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα, με συγκεκριμένες εκδόσεις ήδη εγκεκριμένες για μοντέλα όπως το Lamborghini Urus SE, Audi A5, BMW M5 και M5 Touring, Mercedes GLE και GLS, Lucid Gravity, Polestar 4, Nio ET9 και Xiaomi SU7.

Σαράντα χρόνια συνεχούς καινοτομίας

Το νέο ελαστικό αποδεικνύει ότι οι υψηλές επιδόσεις και η τεχνολογία συνεχίζουν να αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα της σειράς P Zero, ενισχυμένα από τη στενή συνεργασία της Pirelli με κορυφαίους κατασκευαστές premium και prestige αυτοκινήτων. Μέσω αυτών των στρατηγικών συνεργασιών, η Pirelli εξοπλίζει περισσότερα από το 50% των high-end και ultra-high-end αυτοκινήτων παγκοσμίως.



Τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 3.000 εξειδικευμένες εκδόσεις του P Zero για αυτοκίνητα όπως η Ferrari F40, Lamborghini Aventador, McLaren P1, κάθε μοντέλο Pagani, Aston Martin V12 Vantage και Porsche 911, καθώς και για δεκάδες άλλα μοντέλα των Audi, BMW, Jaguar Land Rover και Mercedes.

Η σειρά P Zero αποτελεί πάντα ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για την Pirelli. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι τεχνολογίες Elect (2019) και P Zero E (2023), το πρώτο UHP ελαστικό παγκοσμίως που κατασκευάζεται από πάνω από 55% φυσικά ή ανακυκλωμένα υλικά και διαθέτει τριπλή αξιολόγηση «A» στην ευρωπαϊκή ετικέτα.

P Zero: Μια ολοκληρωμένη οικογένειά από την πίστα στον δρόμο

Η οικογένεια P Zero περιλαμβάνει UHP ελαστικά σχεδιασμένα για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, από ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως οδήγηση στην πίστα και χειμερινές συνθήκες.

Εκτός από το νέο P Zero, η σειρά περιλαμβάνει:

Zero E: Συνδυάζει ηλεκτροκίνηση και ασφάλεια, με τριπλή αξιολόγηση «A» και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χάρη στη χρήση άνω του 55% φυσικών ή ανακυκλωμένων υλικών.

Zero R: Σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση και οδηγική απόλαυση σε σπορ αυτοκίνητα και SUV.

Zero Trofeo RS: Ένα ελαστικό για οδήγηση στην πίστα, το οποίο είναι επίσης εγκεκριμένο για χρήση στον δρόμο.

Zero Winter 2: Παρέχει υψηλές επιδόσεις και οδηγική άνεση σε βρεγμένο ή χιονισμένο οδόστρωμα.

Το όνομα P Zero γεννήθηκε στους αγώνες και παραμένει συνώνυμο της κορυφαίας απόδοσης, από τη Formula 1 έως πολλές άλλες κατηγορίες motorsport.