Νέο Tucson HEV & PHEV – Μια επιλογή που αλλάζει τον δρόμο σου

Φαντάσου τη στιγμή που γυρνάς από μία ημέρα γεμάτη δουλειά, πλησιάζεις το αυτοκίνητό σου μπαίνεις στο εσωτερικό και ξεκινάς για την θαλπωρή του σπιτιού σου. Αφήνεις πίσω τα προβλήματα, πιέζεις το κουμπί της εκκίνησης και ακούς εκείνον τον ήχο – ή καλύτερα δεν ακούς κανένα ήχο – γιατί η υβριδική ή Plug-in υβριδική έκδοση του Hyundai Tucson σε καλωσορίζει με ηρεμία.

Είναι η πρώτη υπόσχεση, που σου εκπληρώνει το Hyundai σου: Να κάνεις τη δουλειά σου, τις οικογενειακές μετακινήσεις ή την απόδραση του Σαββατοκύριακου χωρίς να θες συμβιβασμούς. Η τεχνολογία υβριδική και επαναφορτιζόμενη υβριδική δεν είναι απλά «τέχνασμα», αλλά τρόπος ζωής.

Με την έκδοση full Hybrid του Tucson (HEV) απολαμβάνεις αυτονομία, λιγότερη κατανάλωση και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, ενώ δεν χάνεις τίποτα από τη δύναμη και την άνεση. Στην Ελλάδα, η τιμή εκκίνησης για την έκδοση HEV με κίνηση στους εμπρός τροχούς και αυτόματο κιβώτιο είναι από 34.990 € για την έκδοση Premium.

Έτσι, όχι μόνο επιλέγεις “καθαρότερη” τεχνολογία αλλά και με προσιτό τρόπο. Αν επιλέξεις την έκδοση Plug-in Hybrid (PHEV) του Tucson, η εμπειρία ανεβαίνει ένα σκαλί: Μπορείς να κινηθείς αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για ως και 71 χλμ για καθημερινές διαδρομές — με μηδενικούς ρύπους στην πόλη — και όταν χρειαστείς μεγαλύτερη αυτονομία, ο βενζινοκινητήρας ενεργοποιείται χωρίς να αισθάνεσαι «περιορισμένος». Στην Ελλάδα η τιμή για την έκδοση Plug-in Hybrid 2WD ξεκινά από 39.990 € για την έκδοση Distinctive.

Αυτό σημαίνει: όχι μόνο οικονομία και σεβασμός στο περιβάλλον, αλλά και ελευθερία. Ελευθερία να πάρεις το δρόμο χωρίς άγχος για κατανάλωση, ελευθερία να κινηθείς στην πόλη ή στην εξοχή, ελευθερία να οδηγείς ακριβώς όπως θέλεις – με λιγότερο θόρυβο, λιγότερες κινήσεις, περισσότερο συναίσθημα. Το Tucson Hybrid ή Plug-in σου προσφέρει όλα αυτά και ταυτόχρονα την αίσθηση ότι “έκανα τη σωστή επιλογή”.

Πέρα από την τεχνολογία του «καθαρού αποτυπώματος», το νέο Tucson διακρίνεται για το σύνολο των χαρακτηριστικών του: Σχεδίαση, άνεση, συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Η εμφάνισή του είναι δυναμική και εκφραστική – με την αισθητική “Parametric Dynamics” και τα γεωμετρικά φωτιστικά μοτίβα που τραβούν το βλέμμα. Στην ελληνική αγορά, η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες HEV και PHEV (αλλά και mild-hybrid) με επιλογές 2WD ή 4WD.

Στο εσωτερικό, η ευρυχωρία σε συνδυασμό με ποιοτικά υλικά, η οριζόντια σχεδίαση που ανοίγει τον χώρο προς τα έξω αλλά και η τεχνολογία που ενσωματώνει δεν αφήνει αμφιβολία ότι βρίσκεσαι σε ένα κομψό αλλά σύγχρονο περιβάλλον.

Η άνεση είναι πραγματική: από μεγάλες οθόνες έως λειτουργίες ambient φωτισμού, και η συνδεσιμότητα δεν είναι απλώς “υπάρχει” — με δυνατότητα ενημερώσεων over-the-air, ψηφιακό κλειδί μέσω smartphone, εφαρμογή που σου δίνει έλεγχο και πληροφόρηση όπου κι αν είσαι. Η ασφάλεια; Οικοσύστημα τεχνολογιών που σε “έχουν” – από την αυτόματη πέδηση, την παρακολούθηση τυφλών σημείων, το σύστημα διατήρησης λωρίδας έως το σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος για τις εκδόσεις υβριδικές. Και η οδηγική εμπειρία; Το Tucson δεν είναι “μόνο” ευρύχωρο και πρακτικό – είναι SUV πραγματικό, με επιλογές τετρακίνησης, λειτουργίες Terrain Mode για λάσπη, άμμο ή χιόνι (στις κατάλληλες εκδόσεις) και σχήμα που συνδυάζει άνεση με σπορτίφ χαρακτήρα.





Αίσθηση υπευθυνότητας: Όταν οδηγείς την υβριδική έκδοση, νιώθεις πως κάνεις κάτι για το αύριο — για τα παιδιά, για το περιβάλλον, για τη ζωή που αξίζει να αφήσουμε.



Αίσθηση ελευθερίας: Δεν σε δεσμεύει η ανησυχία της κατανάλωσης, ούτε η ανάγκη για “περισσότερα”. Σε πολλές περιπτώσεις μπορείς να κινηθείς αποκλειστικά ηλεκτρικά και να απολαύσεις ησυχία, ομαλή επιτάχυνση και απαλλαγή από το αίσθημα “βενζίνη-αγωνίας”.



Αίσθηση προόδου: Η τεχνολογία που προσφέρει η έκδοση Plug-in Hybrid είναι το “σημείο τομής” ανάμεσα στο σήμερα και το αύριο της αυτοκίνησης — αλλά χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις. Είναι εδώ, είναι διαθέσιμη, είναι ενημερωμένη.



Αίσθηση ολοκληρωμένου πακέτου: Γιατί ναι, η τεχνολογία και η οικολογία πάνε μαζί με την άνεση, την ασφάλεια, το design και την οδηγική απόλαυση. Το Tucson δεν ζητά να “αλλάξεις” τη ζωή σου — απλώς να την απολαύσεις καλύτερα.



Στην Ελλάδα, η τιμή εκκίνησης για την HEV έκδοση ξεκινά από 34.990 €, και για την Plug-in έκδοση από 39.990 €. Υπάρχουν μάλιστα προσφορές όπου για τις full Hybrid εκδόσεις με 215 ίππους έφτανε η επιδότηση τιμής έως και 1.000 €.

Επιπλέον, η εγγύηση και οι υπηρεσίες της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Το νέο Tucson είναι μια πρόταση που δεν συμβιβάζει – είναι για εκείνον/εκείνη που θέλει σύγχρονη κινητική τεχνολογία, αλλά και ενδιαφέρεται για εμφάνιση, άνεση, συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Είναι για την οικογένεια, για το ζευγάρι, για τον επαγγελματία που θέλει ένα αυτοκίνητο με παρουσία αλλά και με ουσία. Είναι για σένα που θέλεις να αισθάνεσαι καλά κάθε φορά που βάζεις τη ζώνη σου.

Επέλεξε την επένδυση για το παρόν – και την ασφάλεια για το μέλλον. Το νέο Tucson σε καλεί να το οδηγήσεις, να το ζήσεις, να το κάνεις “δικό σου”.