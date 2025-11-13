Nεύρα και καβγάδες για 4 ζώδια σήμερα 13/11

Τα άστρα σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου μας φέρνουν αντιμέτωπους με μπελάδες, εκνευρισμούς και καβγαδάκια ασυνεννοησίας! Ο Ερμής ανάδρομος από τον Τοξότη σχηματίζει την σύνοδό του με τον Άρη, μία όψη που θα φέρει γκάφες, απροσεξίες και αρκετή νευρικότητα στις επικοινωνίες, στις μετακινήσεις μας και στις καθημερινές μας επαφές!

Από την μία πλευρά κυριαρχεί ο ενθουσιασμός, η εγρήγορση και η επιθυμία για ρίσκο, από την άλλη πλευρά η φαινομενική ανάδρομη πορεία του Ερμή, δημιουργεί καθυστερήσεις, αναβολές, στα λόγια και πολλά από όσα σκεφτόμαστε ή προγραμματίζουμε πηγαίνουν πίσω! Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες του 1ου δεκαημέρου, είναι οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που σήμερα χρειάζεται να λειτουργήσουν προνοητικά και συγκροτημένα, ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί: 21–26 Μαΐου, 24–29 Αυγούστου, 23–28 Νοεμβρίου, 20–24 Φεβρουαρίου.

Διάβασε τώρα τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – “Σκληρές αλήθειες, δυνατές αποφάσεις”

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη ενεργοποιεί στο έπακρο τις επικοινωνίες σου, Κριέ μου. Σήμερα δεν μασάς τα λόγια σου — θέλεις να πεις την αλήθεια σου και να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Όμως πρόσεξε· ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις, ειδικά αν εκφραστείς αυθόρμητα, με θυμό ή ειρωνεία. Οι κουβέντες που γίνονται τώρα έχουν δύναμη, αλλά και συνέπειες. Ενδέχεται να λάβεις μια είδηση που αλλάζει τη στάση σου απέναντι σε κάποιο άτομο ή σχέδιο. Η ενέργεια της ημέρας είναι έντονη, κατάλληλη για διεκδικήσεις, όχι όμως για ρήξεις. Στο τέλος της ημέρας θα νιώσεις ότι κάτι μέσα σου ξεκαθάρισε.

Αστρολογική Συμβουλή: Προσοχή στα βιαστικά λόγια και στις συγκρούσεις. Τόλμησε, αντί για αντίδραση, να εκφράσεις ψύχραιμα τη θέση σου — θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα! Μην υποτιμάς τη δύναμη της σιωπής σήμερα· λέει περισσότερα απ’ όσα νομίζεις.

Ταύρος – “Οικονομικά και λόγια με ένταση”



Η ένωση του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη αγγίζει άμεσα τα οικονομικά σου, Ταύρε μου, αλλά και τα συναισθηματικά σου. Μπορεί να προκύψουν συζητήσεις ή διαφωνίες για χρήματα, συμφωνίες ή κοινά έξοδα με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Πρόσεξε ιδιαίτερα τι υπογράφεις ή υπόσχεσαι — ο ανάδρομος φέρνει παρανοήσεις. Η ημέρα έχει δυναμική, μπορείς όμως να κερδίσεις πολλά αν παραμείνεις διπλωματικός. Ένα παλιό οικονομικό θέμα μπορεί να ανοίξει εκ νέου και να βρεις λύση, αρκεί να μην επιμείνεις μονάχα στο δίκιο σου. Από το απόγευμα, μια ειλικρινής συζήτηση θα σε αποφορτίσει.

Αστρολογική Συμβουλή: Πες «όχι» στις ξαφνικές αποφάσεις για έρωτα - οικονομικά Τόλμησε να μιλήσεις με ρεαλισμό για ό,τι σε απασχολεί, αλλά μην πιέζεις τις καταστάσεις. Σήμερα η επιμονή χρειάζεται τακτ και όχι σκληρότητα.

Δίδυμοι – “Ξαφνικές αντιδράσεις στις σχέσεις”



Με τον κυβερνήτη σου Ερμή ανάδρομο, σε σύνοδο με τον Άρη απέναντί σου, στον Τοξότη, η ημέρα φέρνει εκρήξεις, πάθος αλλά και παρεξηγήσεις στις σχέσεις σου. Λόγια που θα ειπωθούν εν βρασμώ μπορούν να προκαλέσουν ρήξη — ή να ξεκαθαρίσουν οριστικά μια κατάσταση που σέρνεται καιρό. Αν νιώσεις πως κάποιος σε προκαλεί, πάρε ανάσα πριν απαντήσεις. Είσαι σε φάση που χρειάζεται να θέσεις όρια, όχι να μπεις σε μάχη εγωισμού. Παράλληλα, η όψη αυτή μπορεί να φέρει επανασύνδεση με κάποιο πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή σου απότομα. Ο έρωτας έχει φωτιά, αλλά χρειάζεται φρένο.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε τις συγκρούσεις ή τις λεκτικές υπερβολές. Τόλμησε, όμως, να μιλήσεις με ειλικρίνεια για όσα σε καίνε. Ο τρόπος που θα το κάνεις θα καθορίσει τη συνέχεια μιας σημαντικής σχέσης.

Καρκίνος – “Απόφαση μέσα από πίεση”



Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη ταράζει τα νερά της καθημερινότητάς σου, Καρκίνε μου. Οι ρυθμοί είναι έντονοι και ίσως βρεθείς στη μέση μιας έντονης συζήτησης ή παρεξήγησης στη δουλειά. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις πρωτοβουλία για να διορθώσεις ένα λάθος ή να αναλάβεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Παράλληλα, η ενέργεια αυτή μπορεί να σε ωθήσει να αλλάξεις ριζικά κάτι στη ρουτίνα σου ή να πάρεις απόφαση για θέματα φυσικής κατάστασης που αμελούσες εδώ και καιρό. Μην αφήνεις το στρες να σε καταβάλει – χρησιμοποίησέ το δημιουργικά για να βάλεις τάξη. Η μέρα είναι απαιτητική, αλλά σου δίνει τη δύναμη να διεκδικήσεις το δίκιο σου με σύνεση.

Αστρολογική Συμβουλή: Τόλμησε να οργανώσεις διαφορετικά τον χρόνο σου και να προστατεύσεις την ψυχική σου ηρεμία. Η δράση χωρίς πίεση θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Λέων – “Πάθος, δημιουργικότητα και… ξεκαθάρισμα”



Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη σε κάνει εκρηκτικό σήμερα Πέμπτη Λιοντάρι μου! Είσαι γεμάτος ενέργεια, ιδέες και πάθος, όμως η όψη αυτή φέρνει μαζί της και εντάσεις στα προσωπικά. Προσοχή σε υπερβολές – λόγια που θα ειπωθούν αυθόρμητα και θα προκαλέσουν παρεξηγήσεις. Αν έχεις παιδιά, ίσως υπάρξει κάποια διαφωνία ή έκρηξη που όμως θα ξεκαθαρίσει κάτι σημαντικό. Δημιουργικά, η μέρα είναι δυνατή: μπορεί να ολοκληρώσεις ένα έργο ή να ξαναρχίσεις κάτι που σε εκφράζει. Στα αισθηματικά, μια συνάντηση ή μήνυμα από το παρελθόν μπορεί να σε ταράξει αλλά και να σου θυμίσει ποιος είσαι πραγματικά.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην αφήσεις τον ενθουσιασμό να σε οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις. Τόλμησε να δείξεις πάθος, αλλά κράτα τον έλεγχο των αντιδράσεών σου. Ένα βήμα πίσω σήμερα, μπορεί αύριο να φέρει μια μεγάλη νίκη.

Παρθένος – “Ένταση στο σπίτι, αποφάσεις στο μυαλό”



Η μέρα φέρνει κινητικότητα και ανησυχία, Παρθένε μου. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με τον Άρη φέρνει εντάσεις και παρεξηγήσεις στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας. Μπορεί να υπάρξει σύγκρουση με οικείο πρόσωπο ή μια ξαφνική ανάγκη να πάρεις θέση σε ένα ζήτημα που αποφεύγεις καιρό. Επίσης, κάποια βλάβη ή ζημιά σε συσκευή του σπιτιού μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθεί μία αναστάτωση. Πρόσεξε τις λέξεις σου – ένα “ξέσπασμα” μπορεί να φέρει παρεξήγηση. Από την άλλη, η μέρα είναι ιδανική για να κινηθείς αποφασιστικά και να βάλεις τάξη στο χώρο σου ή στις σκέψεις σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε τον θυμό και την κριτική. Τόλμησε, αντί για ένταση, να εκφράσεις ευθέως τις ανάγκες σου. Ο συνδυασμός λογικής και συναισθήματος είναι το μυστικό για να έχεις τον έλεγχο σήμερα.

Ζυγός – “Επικοινωνιακοί μπελάδες”



Η Πέμπτη σε βρίσκει μέσα σε ένα εκρηκτικό επικοινωνιακό σκηνικό, Ζυγέ μου. Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον τομέα των συζητήσεων, επαφών και μετακινήσεων. Μπορεί να προκύψουν λεκτικές εντάσεις, καθυστερήσεις σε ραντεβού ή μηνύματα που παρερμηνεύονται. Από την άλλη, έχεις τη δύναμη να υποστηρίξεις δυναμικά τις ιδέες σου και να πείσεις, αρκεί να επιλέξεις σωστά τον τρόπο. Πρόσεξε ιδιαίτερα αποφάσεις, πρωτοβουλίες, μετακινήσεις. Η μέρα όμως είναι και αποκαλυπτική: μια πληροφορία ή επαφή του παρελθόντος μπορεί να σου δώσει πολύτιμο στοιχείο για μια απόφαση.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε τη βιασύνη και τα σκληρά λόγια. Τόλμησε να πεις την αλήθεια, αλλά με ηρεμία και σαφήνεια. Σήμερα, η ευγένεια και η ευθυκρισία θα είναι η πιο δυνατή σου άμυνα.

Σκορπιός – “Ξεκαθάρισμα σε αξίες και οικονομικά”



Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη φέρνει ένταση σε οικονομικά θέματα ή σε υποθέσεις που σχετίζονται με την αυτοεκτίμησή σου, Σκορπιέ μου. Μπορεί να προκύψει μια απρόσμενη δαπάνη ή μια παλιά οφειλή να ζητήσει διευθέτηση. Ταυτόχρονα, η μέρα σε ωθεί να σκεφτείς πώς αξιολογείς τον εαυτό σου και τι θεωρείς αληθινά πολύτιμο. Προσοχή σε συζητήσεις με άτομα του στενού σου κύκλου — μπορεί να ειπωθούν λόγια που πληγώνουν. Από την άλλη, αν κρατήσεις ψυχραιμία, μπορείς να βγεις κερδισμένος οικονομικά ή συναισθηματικά. Μια παλιά ευκαιρία μπορεί να επανέλθει με νέα δεδομένα.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην αφήσεις την ανησυχία για τα χρήματα να σε κάνει απότομο. Τόλμησε να θέσεις ξεκάθαρα όρια σε όσους εκμεταλλεύονται τη γενναιοδωρία σου. Η σταθερότητα έρχεται όταν υπερασπιστείς με σιγουριά την αξία σου.

Τοξότης – “Φλόγα, πάθος και παρεξηγήσεις”



Με τον ανάδρομο Ερμή σε σύνοδο με τον Άρη στο ζώδιό σου, είσαι φουλ ενέργεια, αλλά και επικίνδυνα παρορμητικός, Τοξότη μου! Σήμερα θα πεις αυτό που σκέφτεσαι χωρίς πρώτα να το φιλτράρεις — και αυτό μπορεί να προκαλέσει εντάσεις σε σχέσεις ή συνεργασίες. Οι κουβέντες έχουν δύναμη, αλλά και ρίσκο. Από την άλλη, η όψη αυτή μπορεί να σου δώσει την ώθηση να ξαναπάρεις στα χέρια σου ένα σχέδιο που είχες αφήσει, να αγωνιστείς για κάτι που πίστεψες ή να υπερασπιστείς τις αξίες σου. Το μυστικό είναι να κατευθύνεις τη φωτιά σου σε δημιουργία, όχι σε αντιπαράθεση.

Αστρολογική Συμβουλή:

Απόφυγε το “ό,τι σκέφτομαι, το λέω”. Τόλμησε να μετρήσεις τις λέξεις και να αφήσεις χώρο για διάλογο. Αν συγκρατήσεις την παρόρμηση, θα βγεις κερδισμένος σε κάθε διαφωνία.

Αιγόκερως – “Σκέψεις που ζητούν διέξοδο”



Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη φέρνει αναστάτωση στο μυαλό σου, Αιγόκερέ μου. Η εσωτερική ένταση είναι έντονη — σκέψεις, παλιές ανησυχίες και κρυμμένα συναισθήματα αναδύονται ζητώντας λύση. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς ή να πεις κάτι που κρατούσες μέσα σου καιρό. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής σε προειδοποιεί: διάλεξε με προσοχή σε ποιον και πώς θα μιλήσεις. Μην αφήσεις τη βιασύνη ή την κούραση να σε οδηγήσει σε λανθασμένες κρίσεις. Παράλληλα, μια αποκάλυψη από το παρελθόν μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μια υπόθεση που σε μπέρδευε.

Αστρολογική Συμβουλή: Προστάτεψε τα μυστικά σου και μην ανοίγεις τα χαρτιά σου σε ανθρώπους που δεν έχεις εμπιστοσύνη!

Υδροχόος – “Αναστάτωση στις φιλίες, σπίθα σε σχέδια”



Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη σε βάζει στο επίκεντρο έντονης κινητικότητας, Υδροχόε μου. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες με φίλους ή συνεργάτες για ένα κοινό σχέδιο ή στόχο, καθώς ο καθένας έχει διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσετε. Πρόσεξε πώς επικοινωνείς, γιατί η παρόρμηση μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Από την άλλη, η όψη αυτή αναζωπυρώνει τον ενθουσιασμό σου: επανέρχεται μια ιδέα ή ένα σχέδιο που σε είχε εμπνεύσει στο παρελθόν και τώρα αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Το βράδυ μπορεί να φέρει μια έντονη κουβέντα με φίλο που όμως ξεκαθαρίζει πολλά.

Αστρολογική Συμβουλή:

Μην επιμένεις να πείσεις τους άλλους. Τόλμησε, αντί γι’ αυτό, να ακούσεις προσεκτικά τι έχουν να σου πουν — μπορεί να σου δώσουν τη λύση που ψάχνεις. Κράτα την ψυχραιμία σου, οι εντάσεις είναι προσωρινές.

Ιχθύες – “Αποφασιστικότητα και πίεση στα επαγγελματικά”



Η έντονη σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη αγγίζει άμεσα τον τομέα της καριέρας σου, Ιχθύ μου. Σήμερα μπορεί να νιώσεις πως σε πιέζουν να πάρεις θέση ή να κινηθείς πιο γρήγορα σε κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο. Προσοχή σε εντάσεις με ανωτέρους ή συνεργάτες· μια λάθος λέξη μπορεί να φέρει παρεξήγηση. Αν όμως διοχετεύσεις σωστά αυτή τη δυναμική, θα καταφέρεις να επιβληθείς με επιχειρήματα και αυτοπεποίθηση. Η μέρα σε καλεί να ξανασκεφτείς τα επαγγελματικά σου σχέδια και να προετοιμαστείς για ένα νέο ξεκίνημα. Η επιτυχία θέλει στρατηγική, όχι βιασύνη.

Αστρολογική Συμβουλή: Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τολμηρές κινήσεις ή και αποφάσεις στα επαγγελματικά! Προσπάθησε να διατηρήσεις τις ισορροπίες, χωρίς να βιάζεσαι να δεις αποτέλεσμα!