ΝΙΚΗ: Η «αποκαθήλωση» ή αλλιώς ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα

Από καιρό φαίνεται πως τον είχαν στην μπούκα τον Νίκο Βρεττό εκεί στη ΝΙΚΗ. Κι αυτό διότι πριν από κάποιους μήνες είχε ταχθεί στο πλευρό του ανεξάρτητου πλέον Νίκου Παπαδόπουλου, του βανδαλιστή των έργων της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Η κολεγιά αποκαλύφθηκε μέσα από δημοσιεύματα και έτσι ο βουλευτής αναγκάστηκε να ανασκουμπωθεί, πλην όμως τον περίμεναν στη γωνία, όπως ψιθυρίζονταν στους διαδρόμους της Βουλής. Η υπερψήφιση του γαλάζιου προέδρου της εξεταστικής δίχως την… ευλογία του προέδρου Νατσιού, υπήρξε μόνο η αφορμή, το κερασάκι στην τούρτα που οδήγησε στην παραπομπή του Νίκου Βρεττού στην επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Ο ίδιος δεν έχασε χρόνο και πέρασε κατευθείαν στην αντεπίθεση, «δίνοντας» ήδη από τηλεοπτικού άμβωνος τρεις βουλευτές της ΝΙΚΗΣ ως φίλα προσκείμενους στη ΝΔ. Εάν τελικώς καθαιρεθεί - εφόσον δεν υπάρξει κωλοτούμπα - τότε η ΝΙΚΗ, η οποία δεν συρρικνώνεται μόνο δημοσκοπικά αλλά και κοινοβουλευτικά, θα μείνει με μόλις 8 βουλευτές. Είχε προηγηθεί η καρατόμηση του Νίκου Παπαδόπουλου ο οποίος μάλιστα προ ολίγων ημερών ίδρυσε νέο δεξιό κόμμα, τον «Ελληνικό Παλμό».

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα…