Νίκη Λάμη για τους γονείς της: Έχω περάσει μήνες και χρόνια που να θέλω να τους «βάλω στον τοίχο»

Συνέντευξη στην οποία μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια έδωσε η Νίκη Λάμη και αναφέρθηκε στην σχέση με τους γονείς της και στα λάθη που έκαναν στο μεγάλωμά της.

«Έχω περάσει μήνες και χρόνια που να θέλω να τους «βάλω στον τοίχο». Τους το έχω πει, φυσικά και τους είπα ότι θα ήθελα να αισθάνομαι ότι δεν είστε τόσο απασχολημένοι να μεγαλώσετε και να ασχοληθείτε με το να μεγαλώσετε εμένα. Στερήθηκα τον «μεγάλο», αυτόν που ξέρει.

Δεν υπήρχε πρακτική αβεβαιότητα ή ότι με παρατάνε και με αφήνουν. Ήταν και οι ίδιοι χαοτικοί μέσα τους, μεγαλώνοντας και οι ίδιοι. Αυτό που λέω είναι ότι «γράφουν» διαφορετικά όλα αυτά στον καθένα. Τότε δεν έδιναν άδεια λοχείας, όπως κάνουν τώρα και ευτυχώς το κάνουν. Η μαμά μου, ούτε στις 40 μέρες από τη γέννησή μου ξαναγύρισε στη δουλειά, με μειωμένο ωράριο. Ανακάλυψα ότι αυτός ο αποχωρισμός τόσο σύντομα ήταν καθοριστικός, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να της το χρεώσω» ανέφερε στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη.

Και συνέχισε: «Εννοείται ότι την κατηγορούσα χρόνια αλλά τώρα βλέπω ότι δεν μπορώ να την κατηγορήσω, γιατί υπήρχε μια κοινωνική κατάσταση, μια σύμβαση ότι πρέπει να δουλέψουμε για να βγάλουμε λεφτά και να μεγαλώσουμε το παιδί. Αυτό από την πλευρά της είναι η ένδειξη αγάπης, δεν είναι ότι τα παρατάω όλα για να κάτσω με το παιδί».