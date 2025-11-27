Νικολαΐδης: «Έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου - Οι νευρικές συμπεριφορές από εκεί ξεκινούν»

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Σταύρος Νικολαΐδης στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς» και αναφέρθηκε στην οικογενειακή ζωή λέγοντας: «Το παιδί είναι 8,5 ετών τώρα, έχει πάρει κι από τους δύο. Τα τελευταία 10-15 χρόνια φροντίζω να ελέγχω τα όριά μου. Ο πατέρας μου δεν άλλαξε ποτέ στη ζωή του κι έφτασε τώρα 90 ετών. Εγώ έβλεπα πράγματα σε μένα που, πριν από 15-20 χρόνια, με ενοχλούσαν και τα άλλαξα. Βοηθήθηκα πάρα πολύ, όταν γνώρισα τη γυναίκα μου».

Και εξήγησε: «Συνήθως οι έντονες νευρικές συμπεριφορές ξεκινούν από την απόρριψη κι εγώ, όπως και τα άλλα δύο μου αδέρφια, έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου. Βγαίναμε από μία πρεμιέρα και αντί να μου πουν "τι ωραίος που ήσουν", μου έλεγαν "πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου;". Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις στο παιδί σου είναι να το υποστηρίζεις;».

Ο Σταύρος Νικολαΐδης μίλησε και για το πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ στη ζωή μας: «Μου αρέσει να κάνω τους άλλους γύρω μου να γελάνε, ακόμα και σε επίπεδο παρέας. Καμιά φορά μου λένε ότι γνώρισαν τον τάδε κωμικό ηθοποιό και τους φάνηκε πολύ μουρτζούφλης, το έχω άγχος. Το χιούμορ είναι πολλές φορές σανίδα σωτηρίας στα δύσκολα» εξομολογήθηκε.