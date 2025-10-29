Νικολέττα Ράλλη: Οι followers την ρωτούν «Πού είναι ο άντρας σου, χώρισες;» Και εκείνη αναρωτιέται...

Μια μικρή απόδραση με την κόρη της έκανε η Νικολέττα Ράλλη - με αφορμή την αργία της 28ης Οκτωβρίου- και μοιράστηκε στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. Κάνοντας ένα Q & A, απάντησε σε ερωτήσεις και πολλές αφορούσαν την σχέση που έχει με τον πατέρα της πεντάχρονης κόρης της Σοφίας, Μιχάλη Ανδρούτσο.

«Πού είναι ο άντρας σου; Χώρισες;» την ρώτησε κάποια follower και εκείνη απάντησε: «Όλες οι ερωτήσεις από γυναίκες; Τι πρέπει να σκεφτώ;».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» η παρουσιάστρια είχε εξομολογηθεί πολλά για την οικογενειακή ζωή και τον ερχομό της κόρης της και είχε πει χαρακτηριστικά: «Με τον Μιχάλη έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση γενικότερα. Δεν είμαστε το γουτσουνιάρικο ζευγάρι. Είμαστε λίγο πιο φίλοι, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτό που ζω. Έτσι ήμασταν πάντα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Στους εννέα μήνες της σχέσης μας, έμεινα έγκυος. Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε το παιδί, δε θα ήμασταν μαζί, θα είχαμε χωρίσει.

Έχει άλλες προϋποθέσεις το πώς είναι να έχεις οικογένεια… Έχουμε ένα μοντέλο οικογένειας που είμαστε μαμά και μπαμπάς. Θα υποκριθώ κάποιες φορές για το παιδί, το america family χωρίς να είναι το στυλ μου, γιατί θέλω να πάρω κάποιες αρχές και να έχει κάποια στοιχεία. Εννοώ ότι θέλω να έχει κάποιες μυρωδιές το σπίτι, έτσι ήμουν πάντα, αλλά θα το κάνω και λίγο στην υπερβολή του».