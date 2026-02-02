Νικόλιζα: «Οι γονείς μου, μού λένε να κάνω κατάψυξη ωαρίων - Δεν μου χτύπησε το καμπανάκι για παιδιά»

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star» συνάντησε την Εβελίνα Νικόλιζα η οποία δεν δίστασε να παραδεχθεί χωρίς περιστροφές ότι οι γονείς της, την παροτρύνουν να κάνει κατάψυξη ωαρίων. Όπως εξήγησε δεν νιώθει την ανάγκη σε αυτή τη φάση της ζωής της να κάνει οικογένια και λέει συγκεκριμένα:

«Δεν μου έχει χτυπήσει το καμπανάκι να κάνω παιδιά. Αλλά δεν έχω βρεθεί ακόμα και σε μια κατάσταση που να νιώθει ότι είμαι στα προσωπικά μου τόσο καλά με έναν άνθρωπο που να μπορώ να χαλαρώσω και να σκέφτομαι το μέλλον. Δε θα είχα κανένα πρόβλημα να κάνω μόνη μου ένα παιδί, απλώς ακόμα δε μου έχει ξυπνήσει καθόλου αυτό το κομμάτι.

Αν κάποια στιγμή όμως νιώσω την ανάγκη, φυσικά και πιστεύω ότι μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί και ένας άνθρωπος μόνος του. Οι γονείς μου, με έφεραν σήμερα από Γλυφάδα μέχρι Μαρούσι λέγοντάς μου να κάνω κατάψυξη ωαρίων. Εγώ κοιτούσα τον δρόμο γιατί όταν οδηγούμε δε μιλάμε, και κάποια στιγμή φτάσαμε».

Η Μπέσσυ Αργυράκη σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει σχετικά με το θέμα: «Έχω πάψει να ζητάω εγγόνι από την κόρη μου. Θα ήθελα ένα εγγονάκι άλλα δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή. Παλιά ήμουν πιο επιθετική και πιεστική με την κόρη μου και το γιο μου να κάνουν παιδιά».