Νόνη Δούνια: «Μετά τον θάνατο του πατέρα μου δεν έκανα restart, έκανα ξεκαθάρισμα στους ανθρώπους»

Η Νόνη Δούνια άνοιξε την καρδιά της στο podcast “Restart” της Λιλής Πυράκη και μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της και πόσο αυτός άλλαξε ολόκληρη τη ζωή της. «Στον θάνατο του πατέρα μου δεν έγινε restart, αλλά ξεκαθάρισμα! Νομίζω ότι οι δύσκολες στιγμές ή οι πολύ ευχάριστες είναι γεγονότα που κάνεις ξεκαθάρισμα στους ανθρώπους σου. Όπως ήταν ο γάμος μου, μια πολύ ευχάριστη και χαρούμενη στιγμή, η απώλεια του πατέρα μου, η γέννηση των παιδιών μου».

«Απώλεια και απολογισμός»

«Κατάλαβα ότι υπήρχαν άνθρωποι δίπλα μου που δεν θα μου συμπαραστέκονταν σε μια δύσκολη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρείς ότι είναι πραγματικοί σου φίλοι και θα είναι εκεί στα δύσκολα και τελικά δεν είναι, απλά και ωραία… Οπότε κάνεις το ξεκαθάρισμα σου.

Νομίζω πως σ’ αυτές τις στιγμές φαίνονται ποιοι είναι δίπλα σου. Βέβαια, δεν το βλέπεις καν αυτό τότε. Είναι τόσο βαρύ όλο το υπόλοιπο, η απώλεια, που τα άλλα ξαφνικά έχουν άλλη σημασία, έρχονται δεύτερα. Τα κάνεις μετά, κάνεις τους λογαριασμούς και τους απολογισμούς σου μετά, όταν περάσει η πρώτη περίοδος».





«Θέλεις πολύ χρόνο να το διαχειριστείς»

«Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν απότομος, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε στον ύπνο του. Για τον ίδιο μαγικό, για αυτούς που μένουν πίσω σοκαριστικό. Οπότε δεν ήμασταν ποτέ έτοιμοι… Δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάποια ασθένεια ή νοσηλευόταν ή δεν ήταν καλά. Είναι σοκαριστικό και θέλεις πολύ χρόνο για να το διαχειριστείς».