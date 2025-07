Νταϊάνα Ρος: «Ω, πόσο όμορφα είναι εδώ...» - Μια μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο

Μια νύχτα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των χιλιάδων θεατών ήταν αυτή της εμφάνισης της θρυλικής Νταϊάνα Ρος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η «βασίλισσα της soul» μάγεψε την Αθήνα με τη φωνή, την ενέργεια και το αστείρευτο ταλέντο της, σε μια συναυλία που έμοιαζε περισσότερο με γιορτή ζωής και μουσικής.





Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της, η Ross καθήλωσε το κοινό με το εμβληματικό της στυλ, τα εντυπωσιακά κοστούμια και τις διαχρονικές επιτυχίες της – Ain’t No Mountain High Enough, I’m Coming Out, Upside Down, αλλά και τα εμβληματικά τραγούδια από τις μέρες της με τις Supremes. Κάθε κομμάτι συνοδευόταν από αποθέωση, κάθε νότα ένωνε γενιές που μεγάλωσαν με τη φωνή της.



Το Καλλιμάρμαρο, γεμάτο ασφυκτικά, έσφυζε από παλμό, συγκίνηση και ρυθμό. Η 80χρονη πλέον Νταϊάνα απέδειξε πως η ηλικία δεν είναι τίποτα μπροστά στο πάθος. Με ευχαριστίες στο ελληνικό κοινό, χορό και χαμόγελο, άφησε πίσω της μια μαγική βραδιά που δύσκολα θα επαναληφθεί.



Η Αθήνα της χάρισε ένα θερμό, συγκινητικό standing ovation κι εκείνη ανταπέδωσε με την ψυχή της. Μια diva αληθινή. Ένα live που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο καλοκαίρι του 2025.

Η ανάρτηση της στο Tik Tok

Λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη ντίβα της μουσικής σκηνής έκανε μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο tik tok.

Έφτασα στην Αθήνα. Ω, πόσο όμορφα είναι εδώ... ο ήλιος, το φως, τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, ο ουρανός, τα πουλιά, είναι παραδεισένια. Υπάρχει τόση αγάπη εδώ. Ανυπομονώ να τραγουδήσω για σένα. Τα λέμε απόψε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το σχόλιο της μεγάλης ερμηνεύτριας συνόδευε ένα απόσπασμα από τη συναυλία του έδωσε στο Ηρώδειο το 1992.

Δεν είναι απλώς μία από τις λίγες που αξίζουν τον τίτλο της «ντίβας». Η Diana Ross είναι η επιτομή του. Και το βράδυ της Τετάρτης, ετοιμάζεται να βάλει φωτιά στο Καλλιμάρμαρο, φέρνοντας μαζί της όλη τη μαγεία της Motown.



Μετρά ήδη δύο εμφανίσεις στην Ελλάδα –το 1992 στο Ηρώδειο και το 2005 στο Μέγαρο Μουσικής– και επιστρέφει για τρίτη φορά για να γράψει ιστορία. Η Αθήνα φορά τα καλά της και το συναυλιακό καλοκαίρι ανεβάζει στροφές.

Ξεσήκωσε το κοινό η Έλενα Παπαρίζου

Την συναυλία άνοιξε η Έλενα Παπαρίζου. Με χάρη, μπρίο και ζωντάνια η Ελληνίδα ερμηνεύτρια ξεσήκωσε το κοινό με τη φωνή αλλά και τις χορευτικές της φιγούρες, «ζεσταίνοντας » το κοινό πριν ανέβει στην σκηνή η μεγάλη ερμηνεύτρια από τις ΗΠΑ.