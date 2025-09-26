Ντακότα Τζόνσον: Χωρίς εσώρουχα, με δαντελένιο, διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Ντακότα Τζόνσον τιμήθηκε στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης με το Bραβείο Golden Eye τόσο για την καριέρα της όσο και για την ερμηνεία της στην ταινία «Splitsville».

Η σταρ επέλεξε να εμφανιστεί με μία τολμηρή μάξι δημιουργία Gucci σε μπλε απόχρωση, ενώ το περίτεχνο δαντελένιο μπούστο με τα μακριά μανίκια κατέληγε σε μία ογκώδη τούλινη φούστα. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με δύο δαχτυλίδια και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Roberto Coin.

(Photo by Andreas Rentz/Getty Images for ZFF)

Μετά τη βράβευση, η Τζόνσον παρουσίασε τη ρομαντική κομεντί «Splitsville» μαζί με τον σκηνοθέτη, πρωταγωνιστή και παραγωγό της ταινίας, Μάικλ Άντζελο Κοβίνο. Μαζί τους πρωταγωνιστούν οι Άντρια Αρτζόνα, Κάιλ Μάρβιν, Λετίτια Μπρουκς και Νίκολας Μπράουν.

Στην ταινία, η Τζόνσον ενσαρκώνει την Τζούλι, μία γυναίκα που βρίσκεται σε ανοιχτή σχέση με τον σύζυγό της, Πολ (Μικελάντζελο Κοβίνο). Η ερωτική ζωή του ανοιχτόμυαλου ζεύγους ανατρέπεται όταν κάνει την εμφάνισή του ο Κάρεϊ (Κάιλ Μάρβιν), ένας απογοητευμένος άνδρας που προσπαθεί να ξεπεράσει το διαζύγιό του με την γυναίκα του Άσλεϊ, ( Άντρια Αρχόνα). Οι ερωτικές ζωές των δύο ζευγαριών θα αναμειχθούν ανεπανόρθωτα...