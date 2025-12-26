Νταλάρας για την σύζυγό του: «Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα -Ήμουν ένα χαμίνι του δρόμου»

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην σύζυγό του Άννα Νταλάρα.

«Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα. Ήμουν ένα χαμίνι του δρόμου. Ήμουν υπερκινητικός από παιδί, δεν κάθισα ποτέ και άρχισα να μπαίνω σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ρίσκαρα πολλά πράγματα. Έτρεχα πολύ με τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα. Από μικρό παιδί. Νομίζω ότι είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους. Θα μπορούσα να έχω σκοτωθεί 5-6 φορές. Πολύ ακραίος. Ήμουν ένα παλιόπαιδο» εξομολογήθηκε.

Ο τραγουδιστής μίλησε και για την πατρότητα που τον έκανε να αλλάξει φιλοσοφία ζωής. «Η πατρότητα με άλλαξε πολύ. Σταμάτησα πολλά γκάζια, είναι ένα αίσθημα ευθύνης. Όταν είσαι μόνος σου, λες κάνω ότι θέλω, όταν έχεις πίσω σου ένα παιδί, αυτό παιδί είναι αλλιώς. Το να είμαι παππούς είναι μια τρέλα» ανέφερε.

Σε μια συνέντευξη στον Θανάση Λάλα, ο Γιώργος Νταλάρας είχε πει επίσης για την σύζυγό του. «Αυτό που είμαι σήμερα το οφείλω και στην Άννα. Μπήκε στη ζωή μου για να μείνει. Το κατάλαβα σχεδόν αμέσως. Δεν ξέρω αν σας φανεί υπερβολή ότι χωρίς αυτήν όχι θα ήμουν αλλιώς, όχι μόνο μπορεί να μην είχα αντέξει, αλλά μπορεί και να μην ζούσα. Και δεν είναι μόνο αυτό που λένε η στήριξή της και η βοήθειά της! Η κοινή μας ζωή είναι κάτι σπάνιο, ο έρωτας, η αγάπη, το συνεχές αμοιβαίο ενδιαφέρον μετά από τόσες δεκαετίες».