Ντόλι Πάρτον: «Κάποιοι ενοχλούνται με τους θαυμαστές, αλλά αυτοί βάζουν φαγητό στο τραπέζι τους»

Έχοντας αφήσει πίσω της την περιπέτεια με την υγεία της, η Ντόλι Πάρτον έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Interview Magazine και μίλησε

«Προσωπικά, περνάω πολλά, αλλά γεννήθηκα με χαρούμενη καρδιά. Θέλω να είμαι χαρούμενη. Προσπαθώ να είμαι χαρούμενη όπως κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να είναι λυπημένοι. Έτσι, όταν περνάω πράγματα και καταφέρνω να επιβιώνω, νομίζω ότι αυτό με κάνει καλύτερο άνθρωπο» εξομολογήθηκε.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάτι στην λίστα των επιθυμιών της εξηγεί: «Η ζωή μου είναι γεμάτη με κάθε είδους πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα που δεν έχω κάνει ή που δεν έχω προγραμματίσει να κάνω. Θέλω απλώς να μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Μου αρέσει να προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους και να τους ανυψώνω και να δοξάζω τον Θεό. Αυτή είναι η αποστολή μου στη ζωή, οπότε ελπίζω απλώς να κάνω περισσότερα σχετικά με αυτά».

Και συνέχισε μιλώντας για την επιτυχία και τις θυσίες που απαιτούνται προκειμένου να την αγγίξεις: «Οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να τα καταφέρουμε. Οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να φτάσουμε εκεί, και πρέπει να περάσουμε από πολλά. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι πολύ λαμπερό όλο αυτό. Και μόλις γίνεις σταρ, βλέπουν μόνο το κομμάτι της λάμψης, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να κάνεις μια θυσία, γιατί απλά η επιτυχία δεν έρχεται χωρίς σκληρή δουλειά.

Όσο πιο επιτυχημένη γίνομαι, τόσο πιο ταπεινή γίνομαι. Επειδή ξέρω ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει τόσο σκληρά έχουν περισσότερο ταλέντο από εμένα. Κανείς δεν εργάζεται ποτέ πιο σκληρά από εμένα, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με περισσότερο ταλέντο που δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο ταλαντούχοι που σκέφτεσαι, «Πώς στο καλό δεν τα κατάφεραν;» Δεν μπορούμε λοιπόν να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Κάποια από αυτά δεν μας αφορούν - είναι δουλειά του Θεού, πώς αντιμετωπίζει τον καθένα ξεχωριστά». Και συμπλήρωσε: Δεν νομίζω ότι ο Θεός τελείωσε μαζί μου, και δεν τελείωσα κι εγώ μαζί μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ντόλι Πάρτον αναφέρθηκε και στους θαυμαστές. «Ήθελα να πω ότι βλέπω πολλούς ανθρώπους, μεγάλα αστέρια, που δεν θέλουν καν να ενοχλούνται με τους θαυμαστές. Φυσικά, δεν μπορείς να κάνεις όλα όσα θέλουν όλοι - δεν μπορείς να υπογράφεις κάθε αυτόγραφο. Μακάρι να μπορούσες, αλλά δεν μπορείς. Αλλά μερικοί άνθρωποι απλώς αρνούνται καν να προσπαθήσουν. Και πάντα σκέφτομαι: «Δεν αξίζεις την επιτυχία σου, επειδή πρέπει να ξέρεις ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που βάζουν φαγητό στο τραπέζι σου».